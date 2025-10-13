Elektrikte kademe hareketliliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın planladığı yeni tarife düzenlemesi, elektrik sektöründe hareketliliğe yol açtı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, düzenlemeye ilişkin detayları ve dağıtım şirketlerinin hazırlık sürecini anlattı. Erdoğan, 'Son kaynak tedarik tarifesi' olarak bilinen uygulamanın geçen yıl gündeme geldiğini, bu yılın şubat ayı itibarıyla da devreye girdiğini hatırlatarak, "Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

SÜBVANSİYON YÜKÜ AZALACAK

Erdoğan, sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını ve kamu kaynaklarının daha hedefli biçimde kullanılacağını belirtti. Erdoğan, "Sayın Bakanımız daha önce açıklamıştı, elektrik ve doğal gazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla bu yükün bir kısmı azaltılacak. Yani kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek" ifadelerini kullandı.

Fakir Hüseyin Erdoğan

FATURAYA ŞUBAT AYINDA YANSIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı yeni modelin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor. Erdoğan, bu geçiş sürecine ilişkin takvimi şöyle özetledi: "Dağıtım şirketlerinden aldığımız verileri değerlendiriyoruz. 2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tüketimi, abonenin hangi tarifeye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz belirlenecek rakamın üzerindeyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansıyacak ve altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek."

Türkiye dağıtımda 2.0'a geçiyor

Öte yandan Erdoğan, Türkiye’nin elektrik dağıtım sektöründe başlatılacak “Dağıtım 2.0” dönüşümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yıllık 2 milyar doları aşan yatırımlarla kayıp-kaçak oranlarının belirgin bir şekilde azaltıldığını, daha fazla yatırımla bu oranları Avrupa standartlarına çekmeyi ve iklim değişikliğine dayanıklı şebekeler inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, dağıtım şirketlerinin yatırım kapasitesine değindi.

Sadece Dicle'de tüketim iki katına çıktı

2025 yazının Türkiye’de son yılların en sıcak dönemlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, “Bu sıcak yazın etkisiyle elektrik enerjisi talebi özellikle klima kullanımının yoğun olduğu bölgelerde ciddi şekilde arttı. Dicle bölgesinde yalnızca bir ilimizde elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla iki katına çıktı” ifadelerini kullandı.







