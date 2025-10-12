Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

10:4212/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 261 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 7 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 200 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.


Günlük bazda dün 859 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 261 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 26,2'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.


Türkiye, dün 6 bin 959 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.




#Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
#Türkiye Elektrik İletim AŞ
#kömür santralleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı hangi illerde olacak? Meteoroloji tahmini raporu açıklandı