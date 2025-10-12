Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 7 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 200 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.





Günlük bazda dün 859 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 261 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.





Üretimde ilk sırada yüzde 26,2'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.





Türkiye, dün 6 bin 959 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.











