Emlak Konut'tan dört seçenekli kampanya

Faizlerin yüksek olması, fiyatların tavan yapması sonrası konut satışları düştü, ev sahibi olmak da zorlaştı. Konut piyasasındaki durağanlığa son vermek için Emlak Konut GYO; 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı. ‘Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek’ sloganıyla başlatılan kamyanyaya ilişkin bilgi veren Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla millete hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

4 BİN 700 BAĞIMSUZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

2023'ü 53,2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamladıklarını belirten Erdem, 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Erdem, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz" diye konuştu.

BANKASIZ VE KEFİLSİZ

Emlak Konut ödeme sistemi ve ‘Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek’ sloganıyla başlattıkları kampanyaya değinen Erdem, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli'de bulunan 16 projeyi kapsadığını söyledi.

Cengiz Erdem, Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilir."

Hedef 2 bin konutun satılması

Dün başlayan kampanya kapsamında 2 bin civarında konutun satılmasını hedeflediklerini ifade eden Cengiz Erdem süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini açıklarken vatandaşların satış ofislerinden detaylı bilgi edinebileceğini bildirdi. Erdem, süreçte başka projelerin de kampanyaya dahil olabileceğini kaydederek, kampanya kapsamında sundukları faiz oranları sayesinde konutu ulaşılabilir kılacaklarını anlattı.

PİYASAYA DENGE GETİRİR

Pandemi sonrasında kira artış oranlarında yaşanan büyük sıçramayı frenleme amacıyla Haziran 2022’de yürürlüğe konan %25 kira artışı sınırlamasının, temmuz ayı itibarıyla sonlanması bekleniyor. Buna göre, 2 yıllık dönemde Türkiye genelindeki kiralık evlerin değeri nominal olarak %265 arttı. Enflasyondan arındırıldığında ise kira değerleri %47 oranında yükseldi. Veri analizi şirketi Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Yüzde 25 uygulamasının kalkmasıyla birlikte piyasa orta vadede arz talep yeniden dengesini bulacaktır” dedi.







