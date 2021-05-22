Emlak vergisinde son hafta

Emlak vergisinde ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs’ta doluyor. Bina, daire, arsa, arazi, yazlık gibi gayrimenkul sahipleri bu sürede emlak vergisi ödeyecek. Emlak vergisi ise her yıl yeni değerleme oranına göre hesaplanıyor. Bu hesap, konutun bağlı bulunduğu belediyelerce işleme alınıp fiyatlandırılıyor. Emlak vergi değeri 2021 yılı başında yüzde 4,55 olarak belirlendi. Yeni orana göre örneğin, büyükşehir sınırları içinde emlak değeri 220 bin liradan 230 bin liraya çıkan bir mülk için 460 lira emlak vergisi ödemesi söz konusu olacak.

2020’DE ALAN BU YIL ÖDEYECEK

Bir başka örneği daha inceleyelim. Geçen yıl vergi değeri 130 bin liradan 144 bin liraya çıkan bir konut da 288 lira vergi ödüyordu. Bu yıl yüzde 4,55’lik yeni oranla emlak vergi değeri 151 bin 261 liraya yükseliyor. Ancak bin liranın altındaki kesirler dikkate alınmadığından, ödenecek vergi de 302 lira oluyor. Söz konusu vergi, yılda iki defa mayıs ve kasım sonuna kadar tahl ediliyor. Eğer alıcı eve 2020 yılında aldıysa, 2021 yılında vergi ödemek zorunda. Şayet satış işlemi 2021’de gerçekleşirse bu durumda vergi yükümlülüğü satıcıya ait olacak. Süresinde ödenmeyen emlak vergisi için yüzde 1.6 oranında gecikme zammı hesaplanıyor. Ödemeler, doğrudan belediye veznesinden, belediyenin banka hesabından veya internet sitesinden yapılabiliyor. Ayrıca, ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10’u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nın da emlak vergisi taksitleri ile ödenecek.

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BAŞVURULAR BELEDİYEYE

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldır kısa çalışmada veya ücretsiz izinde olan işçiler de emlak vergisi mükellefi durumunda. Ancak, yılbaşından beri ücretsiz izinde olup nakdi ücret desteğinden yararlanamayan kişiler, başkaca bir gelirleri yoksa emlak vergisi muafiyetinden yararlanma imkanı var. Sıfır vergiden yararlanmak için “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi” doldurarak bağlı bulundukları belediyeye başvurmaları gerekiyor.

TEK EVİ OLAN EMEKLİ VERGİDEN MUAF

Hiçbir geliri olmayanlar ile emeklilerin, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisi muafiyeti söz konusu. Bu haktan yararlanmak için belediyelere başvuru şart. Bunun için “Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurulması gerekiyor. Şartları taşıyan ve bu yıl içinde emekli olanlara, gelecek yıldan itibaren vergi muafiyeti doğuyor. Çalışan emekliler ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanamıyor. Diğer taraftan, 2021 yılı için 49 bin lirayı geçmeyen repo, yatırım fonu, kâr payı, tahvil gelirleri de sıfır oran uygulamasını engellemiyor.

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230 BİN LİRA EMLAK DEĞERİNDE ÖDENECEK VERGİ 460 TL

Vergi değerinin tespiti 2021 2020

2019 emlak vergi değeri 220 bin TL 195 bin TL

2020 yılına ait yüzde 9,11’in yarısı %4,55 %11,29

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2021 yılı emlak vergi değeri 230 bin TL 220 bin TL

Ödenecek emlak vergisi (Binde 2) 460 TL 440 TL