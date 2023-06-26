En büyük sorun nitelikli iş gücü

Meyer Landrut, Avrupa’dan gelecek yardımın etkili olması için uğraştıklarını söyledi. Malatya’nın ekonomisinde tarımın çok önemli bir yeri olduğu için tarıma odaklandıklarını anlatan Meyer Landrut, en büyük sorunlardan birinin nitelikli çalışanların şehri terk etmesi olduğunu dile getirdi.