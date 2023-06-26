En büyük sorun nitelikli iş gücü

Nikolaus Meyer Landrut.
Meyer Landrut, Avrupa’dan gelecek yardımın etkili olması için uğraştıklarını söyledi. Malatya’nın ekonomisinde tarımın çok önemli bir yeri olduğu için tarıma odaklandıklarını anlatan Meyer Landrut, en büyük sorunlardan birinin nitelikli çalışanların şehri terk etmesi olduğunu dile getirdi.
MAKİNE VE EKİPMANA İHTİYAÇ VAR
Meyer Landrut, “Burada yeni istihdam imkanları, çalışma koşulları oluşturmak ve bunları iyileştirmek gerekiyor. Rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasının yanı sıra buna ek olarak tarım alt yapısının iyileştirilmesi, hatta makine ekipman desteğinin sağlanması gerekiyor” diye konuştu.