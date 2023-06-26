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Ekonomi

En büyük sorun nitelikli iş gücü

Depremin etkilediği Malatya’da temaslarda bulanan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, deprem sonrası ortaya çıkan ihtiyaçları görmek ve durumu anlamak için üreticileri ve fabrikaları gezdi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nikolaus Meyer Landrut.

Nikolaus Meyer Landrut.

Meyer Landrut, Avrupa’dan gelecek yardımın etkili olması için uğraştıklarını söyledi. Malatya’nın ekonomisinde tarımın çok önemli bir yeri olduğu için tarıma odaklandıklarını anlatan Meyer Landrut, en büyük sorunlardan birinin nitelikli çalışanların şehri terk etmesi olduğunu dile getirdi.

MAKİNE VE EKİPMANA İHTİYAÇ VAR

Meyer Landrut, “Burada yeni istihdam imkanları, çalışma koşulları oluşturmak ve bunları iyileştirmek gerekiyor. Rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasının yanı sıra buna ek olarak tarım alt yapısının iyileştirilmesi, hatta makine ekipman desteğinin sağlanması gerekiyor” diye konuştu.




#Malatya
#Avrupa Birliği
#Nikolaus Meyer Landrut
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