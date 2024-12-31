EN YAKIT 2025’te öncü konumunu güçlendirecek

“Hep birlikte, sektörümüz ve şirketimiz adına başarı çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz” derken EN YAKIT olarak 2024 yılında güçlü bir büyüme elde ettiklerini de hatırlattı. Şenses “Geride bıraktığımız bu yıl boyunca ekiplerimizin özverili çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımımızla birçok önemli başarıya imza attık. Bu başarılar, birbirine destek olan ve ortak hedefler doğrultusunda çalışan büyük bir aile olmamızın sonucudur”