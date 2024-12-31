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EN YAKIT 2025’te öncü konumunu güçlendirecek

EN YAKIT 2025’te öncü konumunu güçlendirecek

13:3231/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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EN YAKIT’ın saha ve ofis ekipleri 2024 yılını değerlendirirken 2025 için de yeni hedefler ortaya koydu.
EN YAKIT’ın saha ve ofis ekipleri 2024 yılını değerlendirirken 2025 için de yeni hedefler ortaya koydu.

220’ye yakın tamamı DC (hızlı) şarj noktası ile hizmet verir hale gelen EN YAKIT ekibi Adana’da 2 gün süren beyin fırtınasında 2025’in hedeflerini belirledi. EN YAKIT Genel Müdürü Şenses “Öncü konumumuzu daha da sağlamlaştıracağız” dedi.

Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip EN YAKIT, yeni yıla ilişkin stratejilerini gerçekleştirilen 2 günlük toplantıda belirledi. 24-25 Aralık tarihleri arasında Adana’da bir araya gelen EN YAKIT’ın saha ve ofis ekipleri 2024 yılını değerlendirirken 2025 için de yeni hedefler ortaya koydu.

Toplantının ekibin motivasyonu açısından önemli bir buluşma olduğunu belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses “
Adana’daki toplantımızda 2024 yılını tüm detaylarıyla değerlendirirken, 2025 yılı hedeflerimizi de netleştirdik. Önümüzdeki yıl, sektördeki öncü konumumuzu daha da sağlamlaştırmak adına kendimize daha büyük ve cesur hedefler koyduk. Ekibimizi güçlendirerek, teknolojiyi ve müşteri odaklı yaklaşımımızı bir adım öteye taşıyacak projelere imza atmaya kararlıyız”
dedi.
Şenses
“Hep birlikte, sektörümüz ve şirketimiz adına başarı çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz” derken EN YAKIT olarak 2024 yılında güçlü bir büyüme elde ettiklerini de hatırlattı. Şenses “Geride bıraktığımız bu yıl boyunca ekiplerimizin özverili çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımımızla birçok önemli başarıya imza attık. Bu başarılar, birbirine destek olan ve ortak hedefler doğrultusunda çalışan büyük bir aile olmamızın sonucudur”
dedi.

Şenses EN YAKIT ekibinin özverili çalışması sonucu bugün itibarıyla 220’ye yakın tamamı DC (hızlı) şarj noktası ile hizmet verir hale geldiklerini de sözlerine ekledi.

#EN YAKIT
#otomotiv
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