Endüstri yatırımları 5 yılda tamamlanacak

Endüstri bölgeleri düzenlemesi Meclis’ten geçti. Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, yönetici şirket ile koordinasyon içinde belirlenecek. Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesinden itibaren en geç 5 yıl içinde yatırımı tamamlayacak. Özel endüstri bölgesi ilan şartlarından biri olan kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülecek. Yenilenebilir enerji kaynak alanları endüstri bölgesi ilan edilebilecek.

YEKA'LAR DOĞRUDAN ENDÜSTRİYE AÇILACAK

Yasaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgeleri kurulu bölgelere, ilave alan önerisinde bulunabilecek. Belirlenen alanlarda, Cumhurbaşkanı kararıyla endüstri bölgelerinin kurulmasına veya alan ilavesine izin verilebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirlenen alanlar, yeniden yer seçimi yapılmadan doğrudan endüstri bölgesi ilan edilebilecek.

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SÜRE ŞARTI VAR

Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesinden itibaren belirlenen süre ve esaslar kapsamında en geç 5 yıl içinde yatırımını tamamlayacak. Verilen sürede yatırım gerçekleşmezse gecikmenin gerekçeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca değerlendirilecek ve gerekirse bu süre 1 yıl uzatılabilecek. Verilen ek süre içinde yatırımın gerçekleşmemesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni sözleşmesi feshedilecek.

TEŞVİKLERDE CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi kapsamında hangi teşviklerin verileceği ve verilecek tüm teşviklerin hangi yatırımlara ne şekilde ve ölçüde uygulanacağı konularında Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Cumhurbaşkanı kararıyla, endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin ek teşvikler belirlenebilecek.