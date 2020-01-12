Enerjide verimliliği yüzde 40 artırabiliriz

6-12 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Kalsın, Türkiye’nin enerji yoğunluğunun Japonya, Almanya gibi ülkelerle kıyaslandığında daha yüksek olduğunu, verimlilik uygulamaları ile enerjinin yaklaşık yüzde 40 daha verimli kullanılabileceğini, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kalsın, enerji verimliliğinin Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Yerli ve milli kaynaklara yönelmenin yanı sıra enerji verimliliğine de odaklanmalıyız. 10.9 milyar dolarlık yatırımla 2033 yılına kadar 30.2 milyar dolarlık verimlilik sağlayacağız” diye konuştu.

Murat Kalsın

VERİMLİLİĞİ YILDA YÜZDE 3 ARTTIRILMALI

Kalsın, 2050 dünya projeksiyonunda enerji tüketiminin yüzde 50 artacağını, buna karşın iklim değişikliğinin önlenmesi için emisyonların 2030 yılında yüzde 50 azaltılması gerektiğini söyledi. 2050 yılında ise karbon nötr teknolojilere geçilmiş olması gerektiğini belirten Kalsın, sürdürülebilir bir büyüme ve gelecek için yapılması gereken en önemli hususlardan birinin de enerji verimliliğinin her yıl yüzde 3 oranında arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin hem sanayi hem de diğer alanlarda daha az enerji tüketerek daha fazla katma değer üretme şansına sahip olduğunun altını çizen Kalsın, "Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak olan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz” çağrısında bulundu.

DÜNYA 600 MİLYAR DOLARLIK VERİM SAĞLADI

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Enerji verimliliğinin artık yeni bir sektör ve istihdam alanı haline geldiğini de vurgulayan Murat Kalsın, şöyle konuştu: "Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Uluslararası Enerji Ajansı’na bağlı (IEA) 30 ülke, enerji harcamalarını geçen yıl itibarıyla yaklaşık 600 milyar dolar kadar düşürdü. Enerji verimliliğine ilişkin yatırımlar, 2018’de yüzde 1,6 artarak 240 milyar dolara ulaşırken, bu yatırımlar özellikle inşaat, ulaşım ve üretim endüstrisi sektörlerinde gerçekleşti. Türkiye’nin de uygulanmaya başlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde bu alandaki yatırımlarını artırdı. 2017-2018 yıllarında 1,35 milyar dolar yatırım yapılıp yıllık 308 milyon dolar tasarruf elde edildi. Türkiye, 2023 yılına kadar yapacağı 10.9 milyar dolarlık yatırımla 2033 yılında 30.2 milyar dolar verimlilik sağlayacak.”

TASARRUFTA BİLİNÇ OLUŞMALI

Bendevi Palandöken

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, enerji kaynaklarının akılcı kullanılması ve enerji tasarrufunun önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:“Ülkemiz kullandığı enerji kaynaklarının neredeyse yüzde 90’ını ithal ediyor. İthal edilen her birim için dışarıya borçlanmış oluyor. Cari açığın artmasına neden olması yüzünden de ekonomimize olumsuz yansıyor. Bu yüzden enerji tasarrufu yapmak her birimizin vatandaşlık görevi. Bilinçli ve milli bir davranış haline getirerek enerji tasarrufunun önemine küçük yaşlarda çocuklarımıza da aşılamalıyız. Tükenebilir enerji kaynaklarının müsrif kullanılması, geleceğimizden çalmaktır. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bu dünyadan, çevreden kısmaktır. Evimizde başlayabileceğimiz küçük adımlar aslında ülke olarak düşünüldüğünde kocaman adımlara dönüşüyor.”

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RUSYA'DA 5 AMPULDEN BİRİ NÜKLEERLE AYDINLANIYOR

Rusya, enerji üretiminin yaklaşık yüzde 19’unu nükleer güçten sağlıyor. Rusya Federasyonu'ndaki her beş ampulden biri nükleer santraller tarafından üretilen enerjiyle aydınlanıyor. Rusya’nın Avrupa kısmında kalan bölümünde ise nükleer güç üretiminin payı yüzde 40’a ulaşıyor. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı Rosenergoatom A.Ş. bünyesinde işletilen nükleer güç santralleri, 2019 yılında elektrik üretiminde yeni bir rekora imza attı. 2018 yılında 204 milyar 275 milyon kilowatt saat elektrik üreten santraller, 2019 yılında 4.5 milyar kilowatt saat daha fazla elektrik üreterek, 208 milyar 784 milyon kilowatt saate ulaştı.