Ekonomi Türkiyeye mecbur kalacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye mecbur kalacaklar

AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik aldığı kararları değerlendiren Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, "Sorunun diyalogla çözüleceğini biliyorlar ama maalesef hâlâ klasik yaptırımlarla bu süreci uzatmaya çalışıyorlar" dedi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Murat Kalsın
Murat Kalsın

"Doğu Akdeniz'de bir pasta sözkonusuysa Türkiye'nin en minimum paya razı olması için baskı ortamı yaratmayı hedefliyorlar" diyen Kalsın, şunları söyledi: "Önemli olan bulunan o gazı Avrupa'ya taşımak. AB'nin burada yapacağı şey kendi arz güvenliğini en verimli bir şekilde sağlamak olmalı. Gazın Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılması diğer seçeneklere göre, en az üçte bir oranında ekonomik olacak. Bunu kendileri de çok iyi biliyor. Türkiye güzergahını gözardı ediyorlar. Dolayısıyla AB şu anda bu konuda maalesef hesapsız kitapsız ilerliyor. Fakat en sonunda müzakere için Türkiye'yi masaya davet etmek zorunda kalacaklar. Buradaki haklarımız hiçbir şekilde yok sayılamaz. Yaptırım kararların hiçbir şekilde bağlayıcılığı yok. Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil."

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