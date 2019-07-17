Türkiye'ye mecbur kalacaklar

"Doğu Akdeniz'de bir pasta sözkonusuysa Türkiye'nin en minimum paya razı olması için baskı ortamı yaratmayı hedefliyorlar" diyen Kalsın, şunları söyledi: "Önemli olan bulunan o gazı Avrupa'ya taşımak. AB'nin burada yapacağı şey kendi arz güvenliğini en verimli bir şekilde sağlamak olmalı. Gazın Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılması diğer seçeneklere göre, en az üçte bir oranında ekonomik olacak. Bunu kendileri de çok iyi biliyor. Türkiye güzergahını gözardı ediyorlar. Dolayısıyla AB şu anda bu konuda maalesef hesapsız kitapsız ilerliyor. Fakat en sonunda müzakere için Türkiye'yi masaya davet etmek zorunda kalacaklar. Buradaki haklarımız hiçbir şekilde yok sayılamaz. Yaptırım kararların hiçbir şekilde bağlayıcılığı yok. Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil."

EKONOMİ Oruç Reis de yola çıkıyor