Ekonomi Enflasyon gıdadan beslendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon gıdadan beslendi

Gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle tüketici enflasyonu şubatta yıllık yüzde 54,44’e ulaştı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Enflasyon gıdadan beslendi
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Tüketici enflasyonu, gıdada yüzde 8 KDV indirimine rağmen gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle şubatta aylık yüzde 4,81 artarken, yıllıkta yüzde 54,44’e ulaştı. Böylelikle Mart 2002’den beri en yüksek seviyesini gördü. Üretici enflasyonu da aylık yüzde 7,22 artarken, yıllıkta yüzde 105’e ulaştı. Gıda enflasyonunda sebze ve meyve ürünlerindeki artış başı çekti.

GIDADA AYLIK YÜZDE 8,41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerde tüketici enflasyonu aylık yüzde 8,41 artarken, yıllıkta yüzde 64,47’yi bulmuş durumda. Enerji fiyatlarının yansıdı ulaştırma ise aylık yüzde 4,81 artarken, yıllıkta yüzde 75,75’e ulaştığı belirlendi. Söz konusu iki kalem enflasyonun tetiklenmesinde rol oynadı. TÜFE’de yıllık artışta ulaştırmayı yüzde 64,83 ile ev eşyası izledi.

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