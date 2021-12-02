Ekonomi Engelli istihdamının engeli iş yeri dizaynı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Engelli istihdamının engeli iş yeri dizaynı

Engelli bireylerin iş bulmaları yanında en önemli sorunlarından biri işyerlerinin çalışacakları şekilde dizayn edilmemiş olması. Kamu ve özel sektörün erişilebilirlik ile ilgili şimdiden hareket geçmesi gerekiyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Engelli istihdamının engeli iş yeri dizaynı
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Ulusal Engelli Veri Tabanına göre Türkiye’de nüfusun yüzde 13’ü engelli bireylerden oluşuyor. Resmi veriler ve yapılan araştırmalar yorumlandığında, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kadar engelli yaşadığı tahmin ediliyor.

Evrim İçer
Evrim İçer

Mevcut resmi kayıtlarda ise bu sayı yaklaşık 2,5 milyon olarak görülüyor. Ülkemizde engelli istihdamının yüzde 51’i kamuda iken yüzde 41’lik kısmı da özel sektörde. Toplamdaki oranı ise 90 bin 131 gibi oldukça geride bir seviyede. Gi Group İşe Alım Uzmanı Evrim İçer, iş bulma sürecindeki önündeki en büyük engelin, engellilerin verimliliklerin sağlanması veya artırılmasında engelli ergonomisine uygun dizayn edilmemiş iş yerlerini işaret ediyor.

VERİMLİLİK İÇİN UYGUN OFİS

Engelli bireylerin istihdamındaki en büyük sorunun, engelli ergonomisine uygun dizayn edilmemiş iş yeri ortamları olduğunun altını çizen İçer, “Engellilerin çalışabileceği iş yerlerinin bedensel ve zihinsel bozukluk ve eksikliklerine uygun olması gerekiyor. Ancak aksine sadece engelli olmayan bireylerin hareket edebileceği şekilde dizayn edilen işyerleri ve makineler, onlar için en önemli unsur” bilgisini veriyor.

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