Ekonomi Erdoğan açıkladı Fahiş fiyat uygulayanlara para cezası dışında ağır yaptırımlar geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan açıkladı: Fahiş fiyat uygulayanlara para cezası dışında ağır yaptırımlar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son zamanlarda maliyetlerde artış olmamasına rağmen, marketlerin yüzde 30'a varan oranlarda zam yapmasına ilişkin soruya, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" cevabını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan açıkladı: Fahiş fiyat uygulayanlara para cezası dışında ağır yaptırımlar geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere gittiği Katar dönüşünde, aralarında Yeni Şafak gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun da bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Vatandaşın 'fırsatçı terörü' dediği bir konu var. Özellikle son üç aydır maliyetlerde bir artış yok. Akaryakıt giderleri artmıyor, personel giderleri artmıyor ama marketlerin yüzde 30’a varan oranlarda son 3 aydır artışlar yaptığı görülüyor. Bu özellikle sosyal medyada vatandaşlar çokça dile getirdiği bir şikayet. Vatandaşlar şunu söylüyor, bunlara sadece para cezası yetmiyor. Çünkü bunlar para cezasını maliyetlerin üzerine koyuyorlar ve aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Artık daha sert tedbirler gelir mi?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

  • "Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım."

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