Ekonomi Erdoğandan ibadethane ve cemevlerinde doğalgaza indirim müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan'dan ibadethane ve cemevlerinde doğalgaza indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgaza yüzde 42,73 indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda da değişen oranlarda indirim geldi.

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Erdoğandan ibadethane ve cemevlerinde doğalgaza indirim müjdesi
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Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu. Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

SANAYİDE DE İNDİRİME GİDİLDİ

Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim geldi.

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İbadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgaza yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık.

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