Erken rezervasyonda 'İngiliz' sevinci

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, iklimi, uzun sahili, antik kentleri ve canlı sosyal yaşamı dolayısıyla yıllardan bu yana İngilizler'in tercih ettiği ilçenin yeni sezonda umutlarını artırdığını söyledi.

İlçede son 2 yıldır turist sayısında düşüş yaşandığını, Didim'e gelen İngilizlerin de İspanya'daki turizm merkezlerini tercih ettiğini anlatan Cengiz, seyahat acentelerinden aldıkları bilgiye göre İngilizlerin bu ülkede aradıklarını bulamadığını ifade etti.

"Türkiye'deki hizmeti ve kaliteyi başka ülkelerde bulma imkanları yok." diyen Cengiz, 2018 sezonu öncesi bunun rezervasyon rakamlarıyla da kendisini belli ettiğine dikkati çekti.

Cengiz, şöyle konuştu:

"Erken rezervasyonlarda özellikle İngiltere pazarında önemli bir hareketlilik söz konusu. Biz bunu otellerin yapmış olduğu kontratlardan görüyoruz. Tur operatörlerinden aldığımız bilgiye göre uçaklardaki koltuk sayılarında da bir artış söz konusu. İlçeye önemli sayıda turist getiren bir operatör temsilcisinden önümüzdeki sezon için aldığımız bilgilere göre 2017 yılında haftalık 9 olan charter sefer sayısı 2018 yılında 16'ya çıkacak. Bu yıl otellerdeki resmi giriş sayılarına göre 30 bin İngiliz turisti ağırlamıştık. 2018 yılında bu rakamın 45 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Toplam turist sayısında da yüzde 60'a yakın bir artış öngörüyoruz."

Otellerdeki giriş çıkışlara bakıldığında bu sezon toplam 150 bin turistin tatil yaptığını ifade eden Cengiz, günübirlik evler ve apartlarda kalanlarla ilgili veri olmadığını sözlerine ekledi.

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ERKEN REZERVASYONLA TATİLİN AVANTAJI

Erken tatil rotasını belirlemeniz, ucuza tatil yapmanızın ilk ve en önemli adımıdır. Bölge ve otel seçme tercihiniz daha fazla olur. 5 yıldızlı otellerde düşük bütçe ile tatil yapma fırsatınız vardır. Özellikle uçak firmaları çok önceden inanılmaz kampanyalar yapıyor. Ucuza uçak bileti almanın yolu, nerede tatil yapacağınıza aylar öncesinden karar vermekten geçer.

Zaman zaman uçuş hizmeti veren firmalar farklı kampanyalar düzenleyerek ucuz uçak bileti temin etmeye olanak sağlıyorlar. Farklı indirimler sonrasında biletler daha ucuza alınabildiği gibi kimi zaman fazla sayıda bilet alımlarında sayıya bağlı olarak ekonomik rakamlar belirlenebilmektedir. Erken davranarak bu fırsatlar sayesinde kendiniz için en uygun olan seferde çok uygun fiyatlarla yolculuk yapma şansına da sahip olabilirsiniz.

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Erken rezervasyonla tatil planı nızı erkenden yapmak, daha küçük detayları da hesaba katmanızı sağlar. Örneğin; gideceğiniz tarih yaklaştıkça tüm büyük detayları çözümlemiş olduğunuz için yanınıza yemek / yolluk alma, gece seyahat ederek konaklama masraflarını kısma gibi detayları da dahil edersiniz. Böylelikle tatil masraflarınız daha da küçülmüş olur.

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