Ekonomi Esenlerde dönüşüme Büyükşehir engel oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esenlerde dönüşüme Büyükşehir engel oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler’de kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye dava açtı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “En yükseği 6 kat olan, yatay mimari olarak yapımı devam eden kentsel dönüşüm büyükşehir eliyle engelleniyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenlerdeki dönüşüm projesi
Esenlerdeki dönüşüm projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye’si İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine Esenler Atışalanı Mahallesi Kuzey Rezerv yapı alanına ilişkin uygulama imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı. Konu ile ilgili bilgi veren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “En yükseği 6 kat olan, tamamen yatay mimari olarak yapımı devam eden kentsel dönüşüm büyükşehir eliyle engelleniyor. Çocuklarımızın hayatı ve geleceği söz konusuyken siyasi pragmatizm toplumsal geleceğin önüne geçiyor. Kentin en büyük problemi deprem demek çözüm değil. Çözüm yapı stoğunu yenilemek. Biz de tam bunu yapıyoruz ama önümüze engel çıkıyor” şeklinde konuştu.

Mehmet Tevfik Göksu

GEREKÇELER ÇOK KOMİK

Türkiye’nin ilk “Akıllı ve Güvenli Şehri” olarak ilan edilen kentsel dönüşüm alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Göksu, “Yüzde 61.3’ünün sosyal alana çevrildiği bir yerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi plan iptaline gidiyor. Gerekçeler ise çok komik. Mesela gerekçelerden biri gün sayısına uyulmamış. Burada Çevre ve Şehircilik bakanlığının yapacağı 60 bin adet konutun yüzde 55’i Esenler Belediyesine verilecek. Geri kalanı bakanlığa aktarılacak. Bakanlık da söz konusu konutları çevre ilçelerin dönüşmesinde kullanacak. Bunların maliyeti 20 milyar lira. Dönüşümün maliyetleri yüksekken. Buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye’si ne yaptı, geçtiğimiz yıl bir milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili olan bütçeyi yüzde 65.8 azaltılarak 300 küsur milyona düşürdü. Deprem için çalıştay değil iş yapmak gerekiyor. Üç konuda temel paydaşlarımızla çalışmalıyız. Devlet aklı, siyasi akıl ve medya birleştiği takdirde dönüşümü başarırız, insanımıza huzur ve güven sağlarız” dedi.

TOPLANMA ALANLARI

Toplama alanı

Göksu, Türkiye genelinde 1999-2003 yılları arasında İstanbul’da olası bir deprem sonrasında toplanma alanı olarak 470 yerin belirlendiğini ve bu boş alanların birçoğunun vatandaşlara ait imarlı alanlar olduğuna da dikkat çekti. Göksu şu bilgileri verdi: “Ama hepsi şahısların alanı. Vatandaş zamanla kendi arazilerine bina yapabilir. Nitekim 70’in üzerindeki alanda inşaat yapılmış. Ama AFAD sitesine girerek vatandaş evinin en yakınındaki güncel toplanma alanını görebilir. İstanbul ölçeğinde şu anda kamu binalarının yüzde 92’si depreme hazır hale getirilip yenilenmiştir. İstanbul’da toplam 7 bin 60 okulun sadece 39’unda risk var. Onların bir kısmı yıkılmaya başlanmış ve yıkılıyor. Toplanma alanlarıyla ilgili de mesafe kat edildi. Şu anda İstanbul’da 10 binin üzerinde toplanma ve barınma alanı tespit edilerek yerler ortaya çıkarıldı.”

Yapı stoğunun yüzde 25’i yenilendi

  • 10 yılda Esenler’de yaklaşık 98 bin riskli yapının 56 bini yenilendi. 6 bini kamu ile diğerleri ise özel sektör kamu iş birliği ve özel sektör ile şahıslar aracılığıyla yenilendi. Başkan Göksu, “Yenilenen binalarda insanlarımız içinde oturuyor. Özellikle bizim gibi yapı stoğunun eski ve çok sıkışık olduğu ilçelerde kentsel dönüşüm yapmak çok kolay bir iş değil. Biz belediye olarak bu konuda kendimize öncelikli iş olarak bunu konu edindiğimiz için çok ciddi bir mesafe aldık. Şu anda 11 yıllık belediye başkanlığı sürecimde Esenler’deki toplam yapı stoğunun yüzde 25’i yenilendi. Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı ve projesi. İlk etapta imar sorunlu 16 bin 500 konut dönüşecek ve konutlarımızı 2020 sonunda teslim edeceğiz” dedi.

  • Vatandaş rızası esas alınıyor

    İlçede hak sahiplerine 1 yıllık kira ödemesi 30 milyon lira. Vatandaş 100 metrekarelik evde 80 metrekareye kadar hiçbir ödeme yapmayacak. Evinin 100 metrekare olmasını isteyenler ise yüzde 20’lik farkı rayiç bedel üzerinden ödeyecek. İlçede yapılan dönüşümde bugüne kadar başkanın alehine açılmış dava da bulunmuyor. Başkan Mehmet Tevfik Göksu, bunu işini doğru yaptığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

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