Eskişehir'de zirai dondan etkilenen çiftçilere 55 milyon TL destek

"Bilindiği üzere 2025 yılının Nisan ayında ülke genelinde büyük bir zirai don olayı gerçekleşmiştir. Bu zirai don ilçemizde de etkili olmuştur. Bu sebepten ötürü ilçemizde kiraz hasadı yapılamamıştır. Bu zor günlerimizde yanımızda olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, Eskişehir İl Müdürümüz Yüksel Çil’e ve Tarım İlçe Müdürlüğü’müzde görevli ziraat mühendislerine teşekkür ederiz"