Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Eskişehir'de zirai dondan etkilenen çiftçilere 55 milyon TL destek

Eskişehir'de zirai dondan etkilenen çiftçilere 55 milyon TL destek

10:2931/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Zirai dondan etkilenen kiraz üreticisinden devlete destek teşekkürü.
Zirai dondan etkilenen kiraz üreticisinden devlete destek teşekkürü.

Kiraz üretimi ile ünlü Mihalıççık’taki çiftçi Sadettin Kızılkaya, zirai dondan olumsuz etkilenen 606 çiftçiye sağlanan 55 milyon 137 bin lira destek ödemesi için devlete teşekkür etti.

Eskişehir’de 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde etkili olan aşırı soğuk ve zirai don felaketi, dikili tüm meyve ağaçları ile ayva, armut, badem, ceviz, elma, erik, kayısı, kiraz, şeftali ve üzüm ağaçlarında yaklaşık yüzde 50-100 oranları arasında zarara yol açmıştı. 14 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, meyve ağaçlarındaki zararların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespitleri yapıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, tarım sigortası olmayan ve dilekçe ile başvuran çiftçiler, don zarar desteklemesinden yararlandı. Ürünleri yüzde 20 ve üzeri zarar gören çiftçilerin, 1 Eylül 2024 - 13 Nisan 2025 tarihleri arasındaki üretim masrafları, hasar oranlarına göre karşılandı.

Eskişehir’deki 606 çiftçiye 55 milyon 137 bin TL destek ödemesi yapıldı

Bu kapsamda, Eskişehir’in 14 ilçesinde 606 çiftçinin 10 bin 671 dekar kapama meyve bahçesi ortalama yüzde 85 oranında zarar gördüğü belirtildi. Don zarar desteği olarak toplam 55 milyon 137 bin lira çiftçi hesaplarına yatırıldı.

Kirazı ile ünlü olan Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi kırsal Ömer Mahallesi’nde 10 yıldır çiftçilik yapan Sadettin Kızılkaya, devletten destekleme aldı. Kiraz üretici olan Kızılkaya, bu yıl zirai don nedeniyle ürün alamadığını ifade etti.

Yetkililere teşekkür eden Kızılkaya,
"Bilindiği üzere 2025 yılının Nisan ayında ülke genelinde büyük bir zirai don olayı gerçekleşmiştir. Bu zirai don ilçemizde de etkili olmuştur. Bu sebepten ötürü ilçemizde kiraz hasadı yapılamamıştır. Bu zor günlerimizde yanımızda olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, Eskişehir İl Müdürümüz Yüksel Çil’e ve Tarım İlçe Müdürlüğü’müzde görevli ziraat mühendislerine teşekkür ederiz"
dedi.


#Eskişehir
#zirai don
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 31 Ekim maç programı