ZİRAİ DON ÖDEMELERİ BAŞLIYOR: Ekim ayı zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak 2025?

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Destek ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin, en geç 13 Nisan 2025 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca yapılan hasar tespit çalışmalarında ürünlerinde en az yüzde 20 oranında zarar belirlenmiş olması şartı aranacak.

Bununla birlikte, tarım sigortası yaptırmış ancak poliçesinde don teminatı bulunmayan ya da "teminat dışı" ibaresi nedeniyle tazminat alamayan çiftçiler de bu destekten faydalanabilecek. Ancak, kamu kurumları ve kuruluşlarına herhangi bir ödeme yapılmayacak.