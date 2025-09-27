ZİRAİ DON DESTEĞİ ÖDEME DETAYLARI 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Tarımsal faaliyetleri zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, hasar oranlarına göre ödeme alacak. Peki, zirai don desteği ne zaman hesaplara geçecek?

2 /5 ZİRAİ DON ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemeler için 30 Nisan-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girişi yapılmış veriler dikkate alınacak. Bu veriler üzerinden hesaplanan destekler, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere ödenecek. Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda bankaya iletilecek. Banka, ödediği destek tutarının yüzde 0,5'i oranında komisyon alacak.

3 /5 ZİRAİ DON DESTEĞİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR? Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek. Karar, 1 Şubat-13 Nisan 2025 tarihleri arasında don afetinin yaşandığı illerde, ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçileri kapsıyor. Hasar tespitleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılacak. Üreticilerin, bu dönemde gerçekleşen girdi maliyetleri hasar oranına göre hesaplanarak ödenecek.

4 /5 ZİRAİ DON DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK? Destek, tarım sigortası olmayan, sigortası bulunup don teminatı içermeyen veya don teminatı olmasına rağmen tazminat alamayan çiftçilere sağlanacak.