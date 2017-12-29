Esnafta seçim maratonu başlıyor

Olağan genel kurul toplantıları ve seçimleri dört yılda bir yapılan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, 2018 yılı içinde genel kurullarını yapacak. Yaklaşık 1 milyon 670 bin esnaf ve sanatkârın kayıtlı olduğu 3 bin 25 esnaf ve sanatkâr odası, Ocak, Şubat ve Mart ayları içinde önce hükümet komiseri veya bakanlık temsilcisi gözetiminde genel kurullarını, akabinde de hâkim gözetiminde başkan ve organ üyelerini seçecek.

Oda genel kurulları tamamlandıktan sonra yeni seçilen oda yönetim kurulu üyelerinden oluşan 82 adet Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinin seçimleri Mayıs ayında, 13 adet Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonunun seçimleri ise Haziran ayında gerçekleştirilecek. Yeni seçilmiş birlik ve federasyon yönetim kurulu üyelerinden oluşan TESK’in genel kurulu ve seçimleri ise Eylül ayında yapılacak.