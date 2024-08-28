Et ve süt ürünlerinde artış yüksek

Son aylarda gıda fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama dikkat çekiyor. Enflasyon sepetinde en büyük ağırlığa sahip olan gıda fiyatlarındaki artış yıllık bazda yüzde 58,9 olurken, temmuzda yüzde 1,83 olarak ölçüldü. Gıda fiyatlarında yaşanan dengelenme çabası küresel çapta birkaç aydır devam ediyor. Yeni Şafak, 31 Aralık 2023 ve 24 Ağustos 2024 aralığını baz alarak; Türkiye'de en çok şubeye sahip iki farklı zincir markette 30 temel gıda kaleminin fiyatlarını araştırdı.

BAKLİYAT FİYATLARI ENFLASYONA PARALEL

Bakliyat ürünlerinde fiyat artışı ortalama enflasyona yakın düzeyde seyrediyor. Sıvı yağ, yumurta ve salça gibi mutfağın temel ürünlerinde etiket fiyatları yılbaşıyla üç aşağı beş yukarı aynı kaldı. Fiyat takibi yaptığımız zincir marketin birinde 5 kilogram sıvı yağ yılbaşında 170 lira iken, şu an 195 liraya satılıyor. 2,5 kilogram pilavlık bulgur 45 liradan 47 liraya, nohut 97 liradan 117 liraya, 30’lu yumurta 105 liradan 110 liraya ve 830 gram salça 33 liradan 38 liraya sınırlı bir artış kaydetti.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Et ve süt ürünlerinde ise yüksek artışlar dikkat çekiyor. A marketinde 400 gram dana kuşbaşı fiyatı 8 ayda yüzde 91 artışla 115 liradan 220 liraya çıktı. 400 gram kıyma yüzde 81 zamlanarak 110 liradan 200 liraya ulaştı. B marketinde de benzer fiyat hareketleri oldu. Dana kıymanın 400 gramı yüzde 82 artışla 210 liradan, kuşbaşının ise yüzde 83 yükselişle 220 liradan satışa sunuluyor. Yarım yağlı 1 litre süt 22 liradan 28 liraya, beyaz peynirin kilogramı 140 liradan 165 liraya, yoğurdun kilosu ise 35 liradan 45 liraya çıktı.

Sebze fiyatlarında ise mevsimsel etkiye bağlı olarak geri çekilme var. A markette, soğanın kilosunun yüzde 60 düşüşle 30 liradan 12 liraya indiği görülüyor. Diğer markette de benzer etiketlere rastlıyoruz. Soğan yüzde 40, dolmalık biber yüzde 36 ve patlıcan yüzde 46 ucuzladı.







