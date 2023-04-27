Eti Bakır’ın ‘Çevre Müfettişleri’ iş başında

Mardin’de döngüsel ekonominin en iyi örneklerinden birini hayata geçirerek pirit konsantresinden kobalt, nikel, çinko ve bakırı geri kazandıklarını anlatan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Sürdürülebilirlik vizyonumuz, sadece üretim faaliyetlerimizle sınırlı değil. Burada kendi sektörümüzde dünyanın en ileri teknolojisine sahip, çevreci üretim yapmakla kalmıyoruz; aynı zamanda daha iyi bir dünya için geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerde de bu farkındalığı oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Eti Bakır Mazıdağı bünyesinde pirit konsantresinin yanı sıra batarya tozundan nadir elementler ve madenlerin geri kazanımı için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Kayışoğlu, şöyle devam etti: “Dünya üretiminin yüzde 2’sine denk gelen kobaltı, Mardin’de artık ürünün içinden alarak ekonomiye geri kazandırıyoruz. Kobalt, bugün küresel ekonominin en stratejik hammaddelerinden biri; teknolojiden savunmaya, otomotivden enerji santrallerine kadar onlarca farklı alanda kullanılıyor. Şimdi odağımızda batarya tozundaki metalleri geri dönüştürmek var. Gençlerimizi de sürdürülebilirlik sürecine dahil ederek geleceğimize damga vuracak döngüsel ekonominin önemini anlamalarını istedik. Çevre Müfettişleri bu kapsamda bizim için sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil; aynı zamanda sanayi ile örgün eğitimin güzel bir iş birliği örneği…”