Etiler'e 10 milyarlık konut yatırımı

İstanbul'un yeni markalı konut projesi Senfoni Etiler, dün düzenlenen basın toplantısıyla satışa çıktı. Emlak Konut güvencesi ile Yiğit Group, Kubba İnşaat, DBH Group vizyonuyla Beşiktaş Etiler’de hayata geçirilen projenin 10 milyar liralık yatırım bedeli olduğu öğrenildi. Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Senfoni Etiler’i toplam 13 bin 500 metrekare arazi üzerinde inşa ettiklerini söyledi.





TESLİMLER 2027’DE

Projenin toplam inşaat alanının 77 bin 900 metrekare olduğunu anlatan Önder Yiğit, “Senfoni Etiler’de az katlı, yatay bir mimari tercih ettik. Çünkü artık insanlar şehir yaşamında kalabalık değil, nefes alacak alanlar arıyor. Biz de İstanbul’un göbeğinde ama sakin, yatay mimarisiyle insana kendini özel hissettiren bir yaşam kurmak istedik. Projemizde konutların yanı sıra 10 adet ticari ünite bulunuyor. Ayrıca iki adet de kapsamlı sosyal tesis alanımız var. Projemizin en önemli özelliklerinden biri de her daireye özel teras ve balkonunun bulunması. Konutların teslimini 2027’nin son çeyreğinde yapacağız” diye konuştu.





METREKARE FİYATI 285 BİN LİRA

Metrekare fiyatının 285 bin TL olduğu projede konutlar, 20 milyon liradan başlayıp 100 milyon liraya kadar çıkıyor. Yiğit, Senfoni Etiler’de 1+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin bulunduğunu ve toplam yatırım bedelinin 10 milyar lira olduğunu ifade ett. Yiğit, ayrıca şu bilgileri verdi: “Senfoni Etiler’de bir bloku rezidans olmak üzere toplam 8 blok bulunuyor. Rezidans blokumuzda 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 78 dairemiz var. Söz konusu daireler 60 ile 110 metrekare arasında değişiyor. 3+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin bulunduğu diğer 7 blokta ise toplam 127 dairemiz bulunuyor. Bu süreçte yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 2 bine yakın talep geldi.”



