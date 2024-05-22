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Ekonomi

Ev tekstilinin yıllık hacmi 30 milyar dolar

Ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli buluşmalarından olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul'da 28. kez kapılarını açtı.

Akın Ali Polat
04:00 - 22/05/2024 بدھ
Güncelleme: 01:46 - 22/05/2024 بدھ
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

700'ü aşkın yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda, perdeden döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden mutfak ve yemek odası tekstiline kadar pek çok alanda ürünler sergileniyor. Fuarın açılışında bir konuşma yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil, hazır giyim ve ev tekstilinin Türkiye'nin geçmişinde sanayileşmeyi başlatan en güzide sektörlerin başında geldiğini söyledi. Gültepe, "Sektörümüz, ihracatı Türkiye'ye öğreten, en güzide sektörlerimizin başında geliyor. 30 milyar doların üzerinde bir hacim ve katma değeri üçüncü olan ortalama sektörlerden bahsediyoruz" diye konuştu. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram da 180 ülkeye yıllık kargo beraberinde 3,5 milyar dolara yakın ihracat yapıldığını belirtti.





#Tekstil
#Ekonomi
#Tekstil Fuarı
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