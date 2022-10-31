Evden şarj daha ucuz

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, Togg’dan sonra elektrikli araçların hayatımıza hızlı bir şekilde gireceğini söyledi. Elektrikli otomobillerin her yerde şarj edilebildiğini kaydeden Bayram, “Araçlar, evde ve iş yerlerinde kendi şebeke üzerinden geceleri düşük ponta sahip tarife üzerinden şarj edebiliriz. Şehirlerarası yollarda şarj daha maliyetli. Aracı evde şarj etmekle benzin istasyonunda şarj etmek arasında 10’da 3 oranında bir fark ortaya çıkıyor. Elektrikli otomobilde bir kilometrede 0,3 kuruş, benzin motorlu bir araçta 0,7 kuruş gibi bir oranla harcama yapabilirsiniz” dedi. TOGG’un Türkiye otomotiv sektörünü hızlandıracağına dikkat çeken Bayram, “Elektrikli araç teknolojisi, yeni iş alanları da açacak" diye konuştu.

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