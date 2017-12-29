EkonomiEvi olmayana 45 bin konut
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOKİ'den ev almanın yolu- TOKİ'den ev alırken başvuru şartları neler?

Evi olmayana 45 bin konut

Evi olmayan vatandaşlar en çok 240 vadeyle kira öder gibi taksitle konut sahibi olabilecek. Peki TOKİ'den ev almanın şartları neler, TOKİ ile nasıl ev sahibi olabilirsiniz? İşte TOKİ'den ev almanın yolu.

Haber MerkeziDiğer
TOKİ, gelecek yıl en fazla satışı Ankara’da yapmayı planladı.
TOKİ, gelecek yıl en fazla satışı Ankara’da yapmayı planladı.

Eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara Ankara’dan Van’a; Tokat’tan Hatay’a 33 ilde 45 bin 456 konut satılacak. TOKİ, bir araya gelerek ön talepte bulunanlar için de 15 bin konut yapacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Vatandaşlarımız 180-240 ay vade ile kira öder gibi, taksitle konut sahibi olacak” dedi.

İLK SIRADA ANKARA VAR

TOKİ, gelecek yıl en fazla satışı Ankara’da yapmayı planladı. Ankara’da 13 bin 323, Gaziantep’te 4 bin 857 konutu satışa çıkaracak olan TOKİ’nin, İstanbul için planı 2 bin 690 konut oldu.

Hürriyet'in haberine göre, dar gelirliler için konut sıkıntısının yaşandığı Şanlıurfa’da 2 bin 66, Erzurum’da bin 650, Niğde’de bin 639, İzmir ve Manisa’da bin 523’er, Adana’da bin 391, Samsun’da bin 356, Diyarbakır’da bin 266, Kırşehir’de bin 126 konut satacak olan TOKİ’nin sınırlı sayıda satış yapacağı diğer iller de şöyle sıralandı:

“Hatay’da 937, Zonguldak’ta 766, Sivas’ta 762, Rize’de 759, Tokat’ta 742, Muş’ta 715, Çorum’da 699, Elazığ’da 640, Trabzon’da 552, Gümüşhane’de 528, Kırklareli’nde 535, Çankırı’da 502, Van’da 407, Konya’da 334, Kars’ta 316, Yozgat’ta 297, Bursa’da 224, Kahramanmaraş’ta 142, Edirne’de 137, Afyon’da 86, Siirt’te 55”

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ’nin dar gelirliler için ürettiği konutlara başvurabilmek için öncelikle kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmaması gerekiyor. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak ile başvurucunun 18 yaşını doldurmuş olması koşulu aranıyor. Konut bedelinin yüzde 10, 20 veya 25’i oranında peşinat alınırken, 10, 15 ila 20 yıl taksit olanağı sunuluyor.

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