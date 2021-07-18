‘Evim’ için endişeli bekleyiş

Kamuoyunda “tasarrufla ev, araba sahibi olma sistemi” olarak bilinen tasarruf finansman sektöründeki 21 firma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiye edildi. BDDK’nın şartlarını yerine getiren bazı şirketler çıkacak kararı bekliyor. Kapatılan firmalar üzerinden sisteme giren 30 bini aşkın vatandaş mağdur olma korkusu yaşıyor. Şirketlerin tasfiye edilmesi sonrası çıkış yolu arayan vatandaşlar CİMER’e onlarca şikayet yaptı, Şikayetvar.com, Facebook ve Whatsapp gruplarında mağduriyetlerini dile getirdiklerini görüldü. Yeni Şafak vatandaşlarla konuştu.

ŞEHİT AİLESİNE KAMPANYA VARDI

Zeki Akçay

Destekevim’in Erzurum şubesinden 22 ay önce dosya açtıran Zeki Akçay, “400 binlik sözleşme imzaladık. Hatta şehit aileleri için kampanya vardı ondan yararlandık. Geçtiğimiz Nisan ayında şubeye gidip önümüzdeki ay teslimatın olacağını teyit ettim. Merkezden beni arayan soran olmadı. Valilik, Mehmetçik Vakfı, Kolordu Komutanlığı’nı her tarafı harekete geçirdim fakat yine olmadı. Şu anda içeride 103 binim var. Zaten BDDK’da el koymadan üç ay önce teslimatımız geçmişti” dedi.

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ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI

Ensar Öztürk

Finansevim’den iki dosyası olan Ensar Öztürk de “Elektrik teknisyeni olarak bir firmada çalışıyorum. Biri 160 diğeri 30 bin iki dosyam vardı. Biri ev diğeri arabaydı. İkisinin de bu ay teslimatı vardı. 2020’nin Ocak ayında başvurmuştum bin 700 TL taksit ödedim. İçeride 75 bin TL var. Temmuz ayında verecekler diye ev buldum emlakçıyla sözleşme yaptım. Kaparo verdim. Temmuz’un birinde senetleri imzaladım şubede vekalet verdim. Ertesi günü beni aradılar ki size dönüş yaparız dediler ama dönüş yapmadılar. Toplam kaç kişi var bilmiyorum benim hanemden neredeyse 10 kişi varız. Bizim içimizde hiç teslimat alan yok” şeklinde konuştu. Destekevim’in Van şubesine başvuru yapan Selahattin Koç ise, “Biz dört öğretmen arkadaş gitmiştik. 250 bin TL’lik bir dosya açtırdık. 2019’un 11’inci ayında geçen Mayıs ayında evi almam gerekiyordu. Mayıs ayı geldiğinde beni genel merkezden aradılar ve evinizin teslimatını yapacaklarını söylediler. Toplamda 70 bin TL zarardayız. Elimiz kolumuz bağlı” ifadelerini kullandı.

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PARANIZI ALACAKSINIZ

Volkan Canpolat

Yaşamevim’in Bursa şubesine giden Volkan Canpolat da, “Altı ay oldu başvuralı 100 bin TL’lik bir otomobil projesine dahil olduk. Özel sektörde çalışıyorum. Arkadaşımı da soktum işin içine 25 bin TL de onun parası var. Mart’ta arabayı teslim alacaktım. BDDK kararından sonra ‘merak etmeyin paranızı teslim alacaksınız’ dediler. Bizde anlamadık ne olduğunu. Sosyal medya üzerinden şube müdürlerine ulaştık. Onlarda net bir şey bilmiyor.” diye konuştu.

BİR KAÇ KÖTÜ ÖRNEK SİSTEMİ BAĞLAMAZ

Eyüp Akbal

Tasarruf sisteminin büyük aktörlerinden birisi olan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, vatandaşlardan BDDK sürecini dikkatle takip etmelerini istedi. BDDK’nın kanun gereği mali ve kurumsal yeterlilik ve sürdürülebilirliliği göz önüne aldığını aktaran Akbal şunları söyledi: “Yani firmalar bu işlerini yaparken sürdürülmesi, maddi olarak imkanlarınızın olması gerektiğini kurumsal alt yapısının bu işi yapmaya ehliyeti var mı gibi konulara bakacak. Gelecekte birçok firma başvurusunu yapacak. Sonuçta bu sistem Türkiye finansal sistemine kazandırılmış oldu. Süreç devam ediyor. Tasfiyelerle ilgili bayramdan sonra tekrar gözden geçirme olabilir. Büyük bir finansal operasyon içerisinde birkaç kötü örnek olabilir bunlar çoğulu teşkil etmiyor. Bu işi yapabilecek olan firmalar yoluna devam edecek.”

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