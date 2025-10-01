Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yenilenen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi başvurularının başladığını açıkladı.
Gelir şartı yükseltildi
Fon kapsamında gelir kriterlerinde de güncelleme yapıldı. Bakan Göktaş, “Başvuru için son 6 aylık gelir şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Böylece daha fazla gencin fondan yararlanabilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, evlilikten sonraki 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri, her çocuk için 12 ay ertelenecek.
Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?
Başvurular e-Devlet ve ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Fonun uygulamaya geçmesinden bu yana Türkiye genelinde 158 bini aşkın çift başvuru yaptı. Bugüne kadar 59 binden fazla çift krediden faydalanmaya hak kazanırken, 117 bin çift evlilik ve danışmanlık desteği aldı.