Evlilik kredilerinde değişiklik: Tutar artırıldı başvurular resmen açıldı

Evlilik kredilerinde değişiklik: Tutar artırıldı başvurular resmen açıldı

10:151/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Evlilik (Arşiv)
Evlilik (Arşiv)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yenilenen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi başvurularının başladığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
, güncellenen
Aile ve Gençlik Fonu
kapsamındaki evlilik kredileri için başvuruların alındığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre 18-25 yaş aralığındaki çiftler 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftler ise 200 bin lira faizsiz kredi kullanabilecek.
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı destek paketine ilişkin yaptığı değerlendirmede,
"Gençlerimizin yuva kurma süreçlerini kolaylaştırmak için kredi miktarlarını artırdık. Başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı"
dedi.

Gelir şartı yükseltildi

Fon kapsamında gelir kriterlerinde de güncelleme yapıldı. Bakan Göktaş, “Başvuru için son 6 aylık gelir şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Böylece daha fazla gencin fondan yararlanabilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, evlilikten sonraki 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri, her çocuk için 12 ay ertelenecek.

Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

Başvurular e-Devlet ve ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Fonun uygulamaya geçmesinden bu yana Türkiye genelinde 158 bini aşkın çift başvuru yaptı. Bugüne kadar 59 binden fazla çift krediden faydalanmaya hak kazanırken, 117 bin çift evlilik ve danışmanlık desteği aldı.






