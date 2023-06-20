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Ekonomi

Evlilik kredisinde takvim netleşiyor

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin Ekim ayından sonra hayata geçirileceği belirtiliyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Evlilik kredisinin finansmanı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Bu nedenle, kredinin verilmeden önce söz konusu bankanın kurulması gerekiyor. Evliliğe teşvik amaçlı hayata geçirilecek olan destek kredisi başvurusu 150 bin TL olarak belirlenirken, iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli olacağı biliniyor. Ayrıca kredi ile genç çiftlerin mobilya, ev tekstili, düğün, balayı gibi masraflarını karşılayabilmelerine olanak sağlanacak. Bu desteğin, evlenecek genç çiftler için geçerli olması bekleniyor. Evlilik kredisinin ödemeleri 48 ayda sadece anapara olarak ödeneceği duyurulmuştu.



#Evlilik kredisi
#Aile ve Gençlik Bankası
#AK Parti
#Destek
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