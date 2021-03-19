Ekonomi Fabrika için alan istiyorlar Kenevire yabancı ilgisi
İŞ DÜNYASI

​Fabrika için alan istiyorlar: Kenevire yabancı ilgisi, Kenevir ticareti yapılabiliyor mu?

Fabrika için alan istiyorlar: Kenevire yabancı ilgisi

Stratejik bir ürün olarak öne çıkan kenevirde yabancı ilgisi de yatırıma dönüşme yolunda. Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Selim Aytaç, “Gelip görüşmeler yapıyorlar, fabrika kurmak için alan istiyorlar” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, üretimini yaygınlaştırma hedefi koyduğu kenevirde yabancı yatırımcıların da ilgisi yatırıma dönüşmek üzere. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, kenevirde ilk yerli çeşitlerin ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ isimleri ile tescil ettirilmesiyle kenevir tohumun bir standarda kavuştuğunu aktardı. Yeni Şafak’a konuşan Prof. Aytaç, kenevir üretiminin ilk adımının tohum olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

Yerli ve milli kenevirler hasada hazır: Esrar yapılamayacak
GÜNDEM
Yerli ve milli kenevirler hasada hazır: Esrar yapılamayacak

KALİTEYE KAVUŞTU

  • “Şu anda kenevir tohumu bir standarda kavuştu. Adı,özellikleri belli standart kenevir tohumu artık Türkiye’de üretilmeye devam edecek. Eskiden adı sanı belli olmayan, standardı belli olmamış, aynı tohumu bir daha bulunabilir mi, diye endişe edilen bir ortamda üretim yapılıyordu. Şimdi kontrollü şartlarda üretilebilen, adı sanı belli, standardı belli tohumlarla üretim yapılacak. İlk adım kaliteye kavuşmuş oldu. Yabancı firmalar geliyor. Fizibilite çalışmaları yapıyorlar. Yabancılar daha bir tesis kurmuş değiller. Gelip görüşmeler yapıyorlar, fabrika kurmak için alan istiyorlar. Yeşil mutabakattan dolayı bir hareketlenme olacak.”

Kenevire iade-i itibar
EKONOMİ
Kenevire iade-i itibar

SEKTÖR GELİŞTİKÇE EKİMİ ARTACAK

Sektör geliştikçe ve ihtiyaç artıkça ekim alanları artıyor. Şu an sanayi sektörü tam kurulmadığı için nasıl bir artış olacağını öngöremiyoruz. Kenevir, sözleşmeli üretimle yapılıyor. Firmaların ne kadar ihtiyacı varsa gelip çiftçilerle sözleşme imzalayarak ekim yaptırıyorlar. 2021 ekim izni müracaatları bittiği zaman bu yıl ne kadar ekimin olacağını o zaman bileceğiz. Ekim izni müracaatları da 1 Nisan’da bitecek.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında kenevir tarımı kısa sürede geçen yıl altı kat arttı. 2019 yılında bin dekarlık alandaki ekim 5-6 bin dekarlık alana genişlemişti.

Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
FOTOĞRAF 16
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Anavatanı Orta Asya olan kenevir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyeleri üzerine devlet kontrolü altında Türkiye'de de üretiliyor. Gıda, tekstil, sanayi, sağlık ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve diğer bitkilere göre oldukça dayanıklı ve sağlıklı olan kenevir bitkisinin birçok farklı alandaki araştırmaları, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nde devam ediyor.
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Enstitüde kenevirin kullanım alanlarını çoğaltmak ve farkındalık oluşturmak adına kenevir sütü, kenevir krokanı ve kenevir poğaçası geliştirildi. Laktoz intoleransı olan ve hayvansal gıdalar tüketmeyen veganlar için önemli bir besin kaynağı olmaya aday olan kenevir sütünün, raflarda yerini alması hedefleniyor.
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'AR-GE ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR' <br> <br> Kenevirin birçok alanda kullanıldığının altını çizen OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Türkiye'de en önemli eksik olan çeşit adaylarımızın gelişmesi için yoğun çalışmalar yaptık. Çok şükür geldiğimiz noktada iki tohum adayımız önümüzdeki hafta Tohum Sertifikasyon Merkezi’nde tescil komisyonuna girecek. İki adayımızın da tescil almasını umuyoruz...
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Kenevir lifleri ve saplarından biyopolimer, biyokompozit ve biyoplastik üretim çalışmaları başlamış durumda. Ayrıca kenevir tohumlarının da gıda sektöründe kullanılması için çalışmalar başlattık. Bu kapsamda kenevir tohumlarından şu an 3 ürüne yoğunlaştık. Kenevir sütü, kenevir krokanı ve kenevir poğaçası ürettik. Kenevir sütü fazla ilgi gördü, bu süt kenevir tohumlarından elde ediliyor. Yüzde 99 oranında süt ve sudan oluşuyor. Ar-Ge altyapı çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda ticari bir değer kazanmış olacaktır dedi.
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'İÇİNDE KEYİF VERİCİ HERHANGİ BİR MADDE YOK' <br> <br> OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Gıda, Yem ve İlaç Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş, kenevir tohumunun besinsel değerinin çok fazla olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Vitamin bakımından içinde B grubu vitaminler ön plana çıkıyor, içinde folikasit var. Ayrıca aminoasit açısından esansiyel aminoasitlerin yüzde 80’ini kapsıyor. Demir, çinko ve fosfor gibi mineral maddeleri de içeriyor...
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Tüm bunların yanı sıra içinde laktoz olmadığı için laktoz intoleransı olan insanlar rahatlıkla kullanabilir, bitkisel sütleri tüketmek isteyen veganların da direk tüketebileceği bir üründür. Yaklaşık 1 yıldır bu çalışmaları yürütüyoruz. Kenevir tohumu direkt ekiliyor ve buna bağlı olarak liflerinden elde edilecek ürünler üzerine odaklanılsa da ilerleyen süreçlerde kenevir tohumunun gıdaya işlenmesi kaçınılmaz olacak...
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Şu an kenevir tohumunun çoğaltılması noktasında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu miktar artınca gıda endüstri de tetiklenecek. Yasal mevzuatların da aşılmasıyla birlikte üreticilerin de ilgisi artacak ve kısa bir süre sonra kenevir ürünlerini raflarda göreceğiz. Sadece kenevir sütünü değil, kenevirden yapılan diğer ürünler de raflarda olacak. Kenevir sütü sadece kenevir tohumundan üretilmiyor. Ayrıca çok kıymetli olan kenevir yağının artığı olan tohum posasından da üretiliyor. Bu da ikili ürün üretme şansını artırıyor. Öte yandan kenevir sütünün veya tohumunun içerisinde keyif verici herhangi bir madde yok, rahatlıkla tüketilebilir.
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Title
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nce kenevir tohumundan, 'kenevir sütü' geliştirildi. Laktoz intoleransı olan ve hayvansal gıdalar tüketmeyen veganlar için önemli bir besin kaynağı olmaya aday olan kenevir sütünün, raflarda yerini alması hedefleniyor.
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