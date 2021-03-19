Fabrika için alan istiyorlar: Kenevire yabancı ilgisi

Türkiye, üretimini yaygınlaştırma hedefi koyduğu kenevirde yabancı yatırımcıların da ilgisi yatırıma dönüşmek üzere. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, kenevirde ilk yerli çeşitlerin ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ isimleri ile tescil ettirilmesiyle kenevir tohumun bir standarda kavuştuğunu aktardı. Yeni Şafak’a konuşan Prof. Aytaç, kenevir üretiminin ilk adımının tohum olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

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KALİTEYE KAVUŞTU

“Şu anda kenevir tohumu bir standarda kavuştu. Adı,özellikleri belli standart kenevir tohumu artık Türkiye’de üretilmeye devam edecek. Eskiden adı sanı belli olmayan, standardı belli olmamış, aynı tohumu bir daha bulunabilir mi, diye endişe edilen bir ortamda üretim yapılıyordu. Şimdi kontrollü şartlarda üretilebilen, adı sanı belli, standardı belli tohumlarla üretim yapılacak. İlk adım kaliteye kavuşmuş oldu. Yabancı firmalar geliyor. Fizibilite çalışmaları yapıyorlar. Yabancılar daha bir tesis kurmuş değiller. Gelip görüşmeler yapıyorlar, fabrika kurmak için alan istiyorlar. Yeşil mutabakattan dolayı bir hareketlenme olacak.”

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SEKTÖR GELİŞTİKÇE EKİMİ ARTACAK

Sektör geliştikçe ve ihtiyaç artıkça ekim alanları artıyor. Şu an sanayi sektörü tam kurulmadığı için nasıl bir artış olacağını öngöremiyoruz. Kenevir, sözleşmeli üretimle yapılıyor. Firmaların ne kadar ihtiyacı varsa gelip çiftçilerle sözleşme imzalayarak ekim yaptırıyorlar. 2021 ekim izni müracaatları bittiği zaman bu yıl ne kadar ekimin olacağını o zaman bileceğiz. Ekim izni müracaatları da 1 Nisan’da bitecek.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında kenevir tarımı kısa sürede geçen yıl altı kat arttı. 2019 yılında bin dekarlık alandaki ekim 5-6 bin dekarlık alana genişlemişti.

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