Ekonomi Fabrikalar maliyetlerini düşürmek için ısı pompasına yöneliyor
İŞ DÜNYASI

Fabrikalar maliyetlerini düşürmek için ısı pompasına yöneliyor

Isıtma ve soğutma elde etmek için dünyada kullanılan en ekonomik ve verimli sistem, “Isı Pompası”dır. Canovate Isı Pompaları, ihtiyaç duyulan enerjinin %75 kadarını, yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki enerjiden “bedava” olarak alır. Ortaya koyduğu yüksek verimlilik sayesinde, standart iklimlendirme cihazlarından daha az bir işletme maliyetiyle, herhangi bir kapalı alanın ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılar.

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Canovate Group fabrikası.
Canovate Group fabrikası.

Canovate Isı Pompaları'na olan talebin her geçen yıl katlanarak arttığını kaydeden Canovate Group şirketlerinden Canovate Enerji Sistemleri Genel Müdürü Rıfat Kayapınar, şunları söyledi:

“Takip ettiğimiz projeler, geçtiğimiz yıla oranla, bu yıl %50 arttı. Özellikle endüstriyel projelerde, bu yıl ciddi bir talep artışı gerçekleşiyor. Fabrikalar, artan enerji maliyetlerini ve düşen üretimlerini göz önüne alarak, giderlerini azaltmak için çalışıyorlar. Giderleri azaltmanın en etkili yolu da, prosesleri iyileştirmek ve enerji maliyetlerini düşürmekten geçiyor. Canovate olarak, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi konusunda firmalara her türlü mühendislik desteğini veriyoruz. İlgili proseslerin iyileştirilmesi noktasında, ilk yatırım maliyetinin düşük tutulması için titiz bir çalışma yapıyoruz. Özetle, ekonomik kriz koşulları, firmaları daha verimli sistemler arayışına yönlendiriyor ve bu nedenle ısı pompalarına olan talep artıyor. Dünyada ısıtma ve soğutma elde etmede, en verimli sistem ısı pompalarıdır ve ısı pompası sistemleri, önümüzdeki yıllarda piyasayı domine edecektir” dedi.

Canovate Isı Pompaları

Yılın ikinci yarısında pazar hareketlenecek

Bu yılın ikinci yarısında yoğun ve hareketli günlerin yaşanacağını ifade eden Rıfat Kayapınar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Başta endüstriyel işletmeler ve oteller olmak üzere, ısı pompalarına olan talepte ciddi bir artış gözleniyor. Nitekim üretim yapan fabrikalar, daralma dönemlerini fırsat bilerek, sistemlerini iyileştirmeyi istiyorlar. Örneğin, tekstil fabrikaları ile içinde boyahanesi olan fabrikalarda sistem altyapılarını kuruyoruz. Isı pompalarının yanı sıra, adyabatik sistemler ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.

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Canovate Enerji Sistemleri Genel Müdürü Rıfat Kayapınar.

Bu projeler genel olarak niş projeler olduğu için sadece ülkemizde değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde görüşmelerimiz sürüyor. Canovate Enerji Sistemleri olarak, iklimlendirme sektörüne yönelik olarak, hava-su ve toprak kaynaklı ısı pompaları, hava soğutmalı ve su soğutmalı chillerler, veri merkezleri için adyabatik sistemler ve hassas kontrollü klimalar üretmekteyiz” şeklinde konuştu.

Canovate Isı Pompaları
  • Isı Pompalarının kullanım alanlarına göre tasarruf değerleri şunlardır:
  • *Otellerde ısıtma, soğutma ve sıcak su amaçlı %80’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
  • *Fabrikalarda imalat operasyon çıktılarına göre, %60 - %80’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
  • *Konutlarda yakıt cinsine göre, %40- % 60’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
  • *AVM’lerde, kamu binalarında, okullarda, ofislerde, seralarda ve kümeslerde %70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
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