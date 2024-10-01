Fahiş fiyata online çözüm: Restorana güvenmeyen vatandaş mobilden sipariş veriyor

Söz konusu raporda, en çok siparişin saat 18.00'den gece yarısına kadar olan zaman diliminde verildiği belirtildi. Hızlı ticaretin hacmi, 2022 yılında 63,3 milyar lirayken geçen yıl yüzde 99,2 artışla 126,1 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı. Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. Çiçekçiliğin bu alandaki payı yüzde 2,6 iken diğer ürünlerde bu oran yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşti.Market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuru yemiş oldu.