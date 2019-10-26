Faiz indirimi sonrası gözler konut kredisinde: 0,90'a inebilir

Merkez Bankası (MB) politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 16.50’den yüzde 14'e çekti. Yapılan faiz indiriminin ardından ise ‘konut kredisi düşer mi?’ sorusu gündeme geldi.

Temmuz ayında yapılan faiz indiriminin ardından kamu bankaları konut kredisi faizini 0.99'a indirmişti.

İstanbul Aydı

n Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Beyhan Hilal Yaslıdağ, faiz indirimi kararını değerlendirerek, konut kredi faizlerinde yapılandırma beklentilerine yönelik açıklama yaptı.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞTÜ

Merkez Bankası’nın üç ayda 1000 baz puan faiz indirimi yaptığını hatırlatan Dr. Beyhan Hilal Yaslıdağ, “Faiz oranlarındaki gevşeme, başta konut kredi faizi olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde de indirim olacağı beklentisi yarattı. Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladıktan sonra, önce kamu sonra özel bankalar mevduat faizlerini indirdi. 32 günlük kırık vade diye ifade ettiğimiz vadede faiz oranları yüzde 13.5 seviyesindeyken özel bankalar bunu yüzde 11.5’e kamu bankaları da 10.5’e çekti. Bu adım konut kredi faizlerinin düşme beklentisini iyice artırdı” diye konuştu.

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KONUT KREDİ FAİZLERİNDE YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ

Bankaların konut kredi faizinde yapılandırmaya gitmesi halinde vatandaşlara önerilerde bulunan Dr. Yaslıdağ, “Buradaki en önemli detay mevcutta konut kredisi çekmiş kişilerin faizlerdeki düşme sonrası oluşan yapılandırma beklentisidir. Ya da düşen konut kredi faizinden faydalanmanın avantajlı olup olmadığıdır. Yapılandırma beklenebilir; ama, bu faiz oranının en fazla kaça kadar düşeceğine bakmak lazım. Şu anda 0.90-0.95 faiz aralığı normal gibi duruyor. 0.79’a ineceği söyleniyor ama bu rakama çekilirse özellikle özel bankaların fonlama maliyetlerine olumsuz etki edecektir. O yüzden konut kredi faizinin 0.79’a çekilmesini beklemiyorum. Aynı zamanda mevduat faizlerinin de düşürülmesi bankaların elindeki kaynakların temin edilmesi ve bunları uzun vadede fonlamaları açısından risk oluşturuyor” dedi.

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YAPILANDIRMAYA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen kişilere, eski ile yeni alınacak kredinin faiz oranlarını ve vadesini karşılaştırmalarını öneren Dr. Yaslıdağ, “Aradaki faiz farkında belirgin bir düşüş varsa, yeni kredi alınırken dosya masrafının minimum seviyede tutulmasını sağlayıcı düzenlemeler olursa, yapılandırmayla yeni kredinin alınması uygun olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yeni alınan kredi faizinin ne olacağı, taksitlerin miktarı ve vade itibariyle eski kredinin vadesini aşmayacak şekilde olmasıdır. Örneğin, 10 yıl vadeyle 1.15 faiz oranıyla konut kredisi çektiniz. İlk 3 yılı ödediniz, 7 yıllık borç duruyor ve yapılandırmadan yararlandınız. Bu 3 yıllık dönemde sadece faiz ödediğimizden, mevcut krediyi kapatıp ve indirimli faiz oranıyla yeni kredi çektiğimiz zaman 7 yıl boyunca ödenmesi ve masraflarıyla birlikte taksit tutarının da eski krediye göre daha düşük olması gerekir, buna dikkat etmeliyiz” dedi.

FOTOĞRAF 11 Sonbahar mevsimiyle birlikte yazdan kalma sebzelerin kuruları tezgahları süsledi. Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor. Antalya'da 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant açan Erol Yılmaz, Türkiye'nin her yerine sebze kurularından gönderim yaptığını ve en geniş çeşidin kendisine bulunduğunu anlattı. Sebzeleri mevsiminde toplayıp, kuruttuktan sonra rafa dizdiğini belirten Yılmaz, Her sebzenin kurusu olur. Salatalığın dahi kurusu olur diziler 20 lira. Ancak çiçek bamyanın kilogram fiyatı ise 200 lira. Şu ana kadar kiloyla satmadım ama zaten bir dizi içerisinde 100 gram var ve bu 3-4 pişirmelik yemek yapar dedi. Yılmaz, fiyatıyla kış döneminde altınla yarışan kuru bamyayı pahalı yapan etkenin ise ürünün çok az olmasından kaynaklandığını söyledi. Kuru bamyanın nemden çok çabuk etkilendiğini, bu nedenle hemen bozulduğunu anlatan Yılmaz, Stoku zor bir ürün. Bu nedenle her satıcıda ancak birkaç kilo bulabilirsiniz. Bu da fiyatına yansıyor diye konuştu. . Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor. . Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor. . Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor. . Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor. Gramla satılıyor: Kilosu 200 TL'ye çiçek bamyası Sonbahar mevsimiyle birlikte yazdan kalma sebzelerin kuruları tezgahları süsledi. Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor. BiP'te paylaş

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“KREDİ YAPILANDIRMASINDA DOSYA MASRAFI ALINMASIN”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) dosya masrafı çağrısında bulunan Dr. Beyhan Hilal Yaslıdağ, “Yapılandırma sırasında, dosya masrafı alınmış olan krediler 2-3 yıllıksa, bu konuda BDDK’nın alacağı önlem veya açıklayacağı bir kararla, bu kredilerden hiçbir şekilde dosya masrafının alınmaması ya da alınsa bile çok az bir rakam alınması uygun olur. Fakat burada bankaların dosya masrafından kar ettiğini düşünürsek bir araya gelip ortak bir rakam belirleyerek, vatandaşlara bilgi vermeleri gerekir. Dosya masrafını daha aşağıda tutan bankaya talep artacaktır. Dosya masrafı bankadan bankaya değişiyor eskiden daha yüksekti, günümüzde 500-600 lira arasındadır. Ev almak isteyenler için diğer masrafları da göz önünde bulundurursak yüksek bir rakam” diye konuştu.

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KONUT FİYATLARINDA TALEBE BAĞLI ARTIŞ BEKLENİYOR

Türkiye’de 2.5 milyon civarında satılmayı bekleyen konut olduğunu hatırlatan Dr. Yaslıdağ, “Faizler yüksek olunca kredi çekilmesi güç o yüzden bu konutlar satılamıyor. Faizlerin düşmesiyle bu konutlara talep artacaktır. Talebin artmasıyla konut satışları doğru orantıda ilerleyecektir. Buna bağlı olarak konut fiyatlarında az da olsa artış olmasını bekliyoruz” diye açıkladı.

TAŞIT KREDİ FAİZLERİNDEKİ SON DURUM

Özel bankalardaki taşıt kredisi faizinin 1.25-1.60 olduğunu belirten Dr. Yaslıdağ, “Kamu bankalarında ise bu oran 1.25-1.30 seviyesinde. Yıl sonu yaklaştığı için otomobil şirketleri ellerindeki stokları eritmek için çeşitli kampanyalar yapıyor. Faizlerdeki düşüşe bağlı olarak taşıt kredi faiz oranında da indirim olursa otomobil sektöründe de canlanma bekliyoruz. 1.0 veya 1.15 seviyesine çekilmesini öngörüyorum ama beklendiği gibi 0.49’a inildiği takdirde canlanma konut sektörüne göre daha fazla olacaktır. Otomobil sektörü bu faiz oranıyla zarar etmez çünkü maliyetler bir şekilde bu rakamı karşılar” dedi.

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12 ARALIK’TA YAPILACAK TOPLANTIDAN YİNE FAİZ İNDİRİMİ ÇIKAR MI?

12 Aralık’ta yapılacak MB toplantısında tekrar faiz indirimi gerçekleşirse, kredi faizlerinde daha fazla düşüş ve alternatif yatırım araçlarına olan talebin artacağını öngören Dr. Yaslıdağ, “Çünkü mevduat faizleri daha da aşağıya indirilecektir. Fakat MB, yeteri kadar faiz indirimi gerçekleştirdiğini düşünüp, jeopolitik ve finansal riskler açısından ekonominin daha iyi olduğunu görürse indirim yapmayabilir. Ama yaptığını dikkate alırsak faizlerdeki düşüşle birlikte yatırım, üretim ve istihdam artar” diye konuştu.

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VATANDAŞLAR FAİZLERDEN VE DOSYA MASRAFINDAN ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar ise konut kredi faizlerinin 0.60’a kadar düşürülmesini talep ederek, dosya masraflarının yüksek olmasından şikayet etti. Konut almak için önünü görmek isteyenler, konut kredi faizlerinde yapılandırma bile olsa yeni bir krediye, ödeme güçlüğü ve masraflardan dolayı sıcak bakmıyor.

FOTOĞRAF 13 Köpek edinmek, onları beslemek kolay olsa da sorumlulukları büyük. Köpeklerin dışarıda vakit geçirmeleri, yürüyerek, koşup oynayarak enerji harcamaları şart. Bunu yapamayanların imdadına ise köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor. Bostancı’da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirtiyor. Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. Bu işe de “Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir? diyerek başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız. Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var dedi. Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar. Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar diye konuştu. Köpek gezdiriciliğinin kolay bir meslek olmadığını ifade eden Karavılkov şöyle devam etti: Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum, ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım Öte yandan bir meslek halini alan köpek gezdiriciliği, önemli bir gelir kapısı oldu. Köpeği seven her insanın bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten köpek gezdiricisi Hikmet Kaya, Köpekleri gezdirmekte herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Zaten hepsi bize alışık o yüzden zorluk yaşamıyorum. Köpekleri sabahları bir de akşamları getiriyoruz. Köpekleri gezdiriyoruz eğlendiriyoruz. Belirli bir ücretimiz yok kafamıza göre fiyat alıyoruz. Çalışma şartlarımıza göre aylık 5-6 bin lira kazanıyoruz. Bunun dışında başka bir iş yapmıyoruz. Sadece köpekleri gezdiriyoruz. Köpekleri sabah 2 saat akşam da 2 saat olmak üzere 4 saat çalışıyoruz. İnsanlar hayvanlarla pek ilgilenemiyor. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. 5 aydır bu işi yaptığını söyleyen Türkmenistan uyruklu Beyken Emir Pulum ise, Ben yeni başladım aylık ortalama 3 bin lira kazanıyorum. İki yıl önce Türkiye’ye geldim 5 aydır bu işi yapıyorum. Köpekleri çok seviyorum o yüzden bu işi yapıyorum. Sabah ve akşam ikişer saat köpekleri gezdiriyorum sonra da tek tek hepsini evlerine bırakıyorum. Köpekler bize alıştı hiçbir zorluk yaşamıyorum. Şu an 3 arkadaşız ve 35 köpeği gezdiriyoruz dedi. Bir başka köpek gezdiricisi Gamze Pekçeçınar ise dört yıldır faal olarak bu mesleği yaptığını ve geçimini bu şekilde sağladığını dile getirdi. Pekçeçınar, Hayvanları çok seviyorum. Kendi köpeklerim de var. Filmlerde köpek gezdirenleri görürdüm “Ne güzel iş derdim. Kedi köpek oteli olan bir arkadaşım bana yönlendirdi, bu şekilde başladım yaklaşık dört buçuk yıldır da bu işi yapıyorum. İlkokula başladığımda köpek alındı bana. Köpeklerin ihtiyaçlarını, psikolojilerini iyi biliyorum diye konuştu. Pekçeçınar sözlerini şöyle sürdürdü; Yoğun çalışanlar vakit ayıramıyorlar. Vakitleri olmadığı için bizimle iletişime geçiyorlar. Çok seviyor, beslemek istiyor ama vakit ayıramıyor, ya da kimisi üşeniyor. Ben alıyorum gezdiriyorum, tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorum. O sırada da sosyalleşiyorlar. Genelde köpek gezdiricileri çoklu gezdirirler ben ondan yana da değilim, tek gezdiriyorum. Daha önce başka işlerle ilgilendim ama bu işe yönelince başka işleri bıraktım. Geçimimi bununla sağlıyorum Köpek gezdirerek ayda 6 bin TL kazanıyorlar Özellikle şehir hayatı yaşayan ve yoğun iş temposuna sahip evcil köpek sahiplerinin imdadına köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor. BiP'te paylaş

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