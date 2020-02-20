Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası dün politika fazini 50 baz puan daha indirdi. Böylece banka son yedi ayda 1325 baz puan faiz indirmiş oldu.

Kararın ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan ve Commerzbank, TCMB’nin faiz indirimine devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Dolar/TL bugün sabah saatlerinde en yüksek 6,1018 seviyesini gördü. Euro ise aynı dakikalarda 6,57 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim bekleniyordu. Reuters anketlerde beklenti bankanın faiz indirimlerine azalan bir hızda devam etmesi yönünde. Genele yayılan bu beklentide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlerin 2020’de tek haneye ineceği söylemi de etkili. Erdoğan bugünkü açıklamalarında da “Enflasyon ve faizleri düşürme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.