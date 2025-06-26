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Faizde 350 baz puan indirim bekliyorum

Faizde 350 baz puan indirim bekliyorum

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İş Enerji ile Ateş Çelik ortak oldu.
İş Enerji ile Ateş Çelik ortak oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, temmuz ayında Merkez Bankası'ndan 350 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Aran, kredilerde ise sıkı para politikasının devam edebileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuzda açıklayacağı faiz oranına ilişkin İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan değerlendirme geldi. Aran, "Temmuzda 350 baz puan faiz indirimi bekliyorum" dedi. İş Bankası Grubu, rüzgar türbini ekipmanlarının yerli üretiminde öncü şirketlerinden Ateş Çelik’e ortak oldu. İş Enerji liderliğinde gerçekleştirilen ortaklık yapısında, Maxis Girişim Sermayesi’nin yönettiği Temiz Enerji ve Atlas Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile TSKB’nin ana yatırımcısı olduğu Türkiye Yeşil Fonu da yer alıyor. İş Bankası Grubu 45 milyon avro yatırım yaparken, bunun 20 milyon avroluk kısmı Türkiye Yeşil Fonu, 25 milyon avroluk kısmı ise Maxis fonları tarafından sağlandı.


KAYNAKLAR YEŞİL YATIRIMA

Hakan Aran, bu yatırımın sürdürülebilirlik vizyonlarının önemli bir ayağı olduğunu vurguladı. Aran, ekonomiye yönelik değerlendirmelerinde ise temmuzda 350 baz puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi. Aran, kredilerde ise sıkı para politikasının sürebileceğini belirtti.


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