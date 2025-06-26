Faizde 350 baz puan indirim bekliyorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuzda açıklayacağı faiz oranına ilişkin İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan değerlendirme geldi. Aran, "Temmuzda 350 baz puan faiz indirimi bekliyorum" dedi. İş Bankası Grubu, rüzgar türbini ekipmanlarının yerli üretiminde öncü şirketlerinden Ateş Çelik’e ortak oldu. İş Enerji liderliğinde gerçekleştirilen ortaklık yapısında, Maxis Girişim Sermayesi’nin yönettiği Temiz Enerji ve Atlas Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile TSKB’nin ana yatırımcısı olduğu Türkiye Yeşil Fonu da yer alıyor. İş Bankası Grubu 45 milyon avro yatırım yaparken, bunun 20 milyon avroluk kısmı Türkiye Yeşil Fonu, 25 milyon avroluk kısmı ise Maxis fonları tarafından sağlandı.