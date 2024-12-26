Faizle yabancıya döviz bazında yüzde 30 kazandırdık

Bu yöntemi bir örnekle anlatalım. 1 Ocak 2024’te cebindeki 1 milyon dolarla Türkiye’ye gelen bir yabancı yatırımcı, parasını o günkü kurla Türk Lirası'na çevirdiğinde 29 milyon 500 bin lirayı alıp yüzde 50 faiz ve 3 aylık vadeyle bankaya yatırdı. Üç aylık vadenin sonunda ana para artı faiziyle birlikte 33 milyon 181 bin TL hesap bakiyesiyle karanı realize eden yabancı yatırımcı, 1 milyon dolar karşılığı olan miktarı; yüzde 50 faizle ve 3 aylık vadeyle hesapta tutmaya devam etti. Yıl boyunca bu yöntemle üç ayda bir kâr realizasyonu yapan yabancı yatırımcı, yıllık yüzde 30 civarında bir getiri elde ediyor.İlk üç aylık dönemde 36 bin dolar gelir elde eden yatırımcının ikinci üç ayda faiz getirisi 104 bin dolar, üçüncü üç ayda faiz geliri 72 bin dolar ve son üç aylık dönemde ise faiz geliri 92 bin dolar olarak hesaplandı. Dört dönem sonunda toplam 304 bin dolar faiz geliri elde eden yabancı yatırımcı, yıl sonunda sistemden çıktığında, yüksek kazanç sağlamış olarak ülkesine dönmüş olacak.