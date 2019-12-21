Faizli tek tipe vatandaş tepkili

Faiz hassasiyeti olan vatandaşlar, Yeni Şafak’ı arayarak faizli kredi kullanmak istemediklerini dile getirdi. Toplu Konut İdaresi TOKİ’den yapılan açıklamaya göre; ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’nde konutun satış fiyatının yüzde 10’unun peşin, kalan tutarın tamamının ise aylık yüzde 0,49 faiz oranıyla ve 240 aya varan vadelerle ödeneceği belirtildi. Sosyal konut için başvuran vatandaşlara imzalatılan sözleşmede, konut bedelinin %10’unu peşin olarak ödeyecek, geri kalanı ise Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından kredi kullandırılacağı bilgisi var.

Konut fiyatları

FAİZ HASSASİYETİ OLAN VATANDAŞ NE YAPSIN?

TOKİ’nin daha önce satışa çıkardığı projelerdeki uygulamalarında iki farkı ödeme seçeneği bulunuyordu. Banka kredisi seçeneğinin yanı sıra taksit tutarlarının altı ayda bir memur maaşlarına TEFE/TÜFE dikkate alınarak yapılan zam oranında artırıldığı ikinci bir seçenek yer alıyordu. Ancak şimdi depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek olan projeden ev almak isteyen vatandaşların faizli yöntemden başka bir seçenek sunulmaması dikkat çekiyor. 20 yıla varan vadelerle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması imkanı sunan sosyal konut projesinde sadece Ziraat Bankası ve Halk Bankası seçeneklerinin sunulması tepkiye neden oldu.

DAHA ÖNCE İKİ SEÇENEK VARDI

TOKİ’nin daha önce satışa sunduğu projelerde vatandaşa iki ayrı ödeme yöntemi sunulmuştu. Geçtiğimiz ilk baharda satışa çıkarılan ve başvuruları 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasındaki alınan TOKİ sosyal konut kampanyasının şartnamesinde : “2+1 ve 3+1 konutlar için; hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır” denilmişti.