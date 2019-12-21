Ekonomi Faizli tek tipe vatandaş tepkili
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizli tek tipe vatandaş tepkili

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmayla duyurulan 100 Bin Sosyal Konut Projesi’nin başvuruları sürerken ödeme yönteminin tek tip olmasına vatandaşlar tepkili.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

Faiz hassasiyeti olan vatandaşlar, Yeni Şafak’ı arayarak faizli kredi kullanmak istemediklerini dile getirdi. Toplu Konut İdaresi TOKİ’den yapılan açıklamaya göre; ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’nde konutun satış fiyatının yüzde 10’unun peşin, kalan tutarın tamamının ise aylık yüzde 0,49 faiz oranıyla ve 240 aya varan vadelerle ödeneceği belirtildi. Sosyal konut için başvuran vatandaşlara imzalatılan sözleşmede, konut bedelinin %10’unu peşin olarak ödeyecek, geri kalanı ise Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından kredi kullandırılacağı bilgisi var.

Konut fiyatları

FAİZ HASSASİYETİ OLAN VATANDAŞ NE YAPSIN?

TOKİ’nin daha önce satışa çıkardığı projelerdeki uygulamalarında iki farkı ödeme seçeneği bulunuyordu. Banka kredisi seçeneğinin yanı sıra taksit tutarlarının altı ayda bir memur maaşlarına TEFE/TÜFE dikkate alınarak yapılan zam oranında artırıldığı ikinci bir seçenek yer alıyordu. Ancak şimdi depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek olan projeden ev almak isteyen vatandaşların faizli yöntemden başka bir seçenek sunulmaması dikkat çekiyor. 20 yıla varan vadelerle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması imkanı sunan sosyal konut projesinde sadece Ziraat Bankası ve Halk Bankası seçeneklerinin sunulması tepkiye neden oldu.

DAHA ÖNCE İKİ SEÇENEK VARDI

  • TOKİ’nin daha önce satışa sunduğu projelerde vatandaşa iki ayrı ödeme yöntemi sunulmuştu. Geçtiğimiz ilk baharda satışa çıkarılan ve başvuruları 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasındaki alınan TOKİ sosyal konut kampanyasının şartnamesinde : “2+1 ve 3+1 konutlar için; hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır” denilmişti.

Getiride 5 yılın lideri İzmir oldu
EKONOMİ
Getiride 5 yılın lideri İzmir oldu
ABDden Türkiyeye yaptırım kararı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı

F-35''lerin yasaklanması, S-400'lerin alımına ilişkin yaptırım kararları onaylandı.
Zulme karşı Sessiz Çığlık

Zulme karşı
'Sessiz Çığlık'

Doğu Türkistanlılar için binlerce kişi yürüdü.
Libyaya seyirci kalmayız

Libya'ya seyirci kalmayız

Burası Türkiye... Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var.
Rahat uyu Eren

Rahat uyu Eren

​Eren'in katili teröristin cenaze törenine katılan HDP'li başkan paketlendi.
8 yıldır<br>çevreyi çalışıyoruz

8 yıldır
çevreyi çalışıyoruz

​AK Parti İstanbul Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu Yeni Şafak'a konuştu.
İşçi cephesi 2578 TL'de ısrarcı

İşçi cephesi 2578 TL'de ısrarcı
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Avrupa'da Türk köyü: Moena

Avrupa'da Türk köyü: Moena

​Türkleri hiç görmeden Türkler gibi yaşadılar.

Yüksekliği<br>100 metreye ulaştı

Yüksekliği
100 metreye ulaştı

​1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında 318 metre olacak.
Tek kişilik<br>çadırda 16 kişi

Tek kişilik
çadırda 16 kişi

T​eneke sobada eski giysi, plastik ve terlik yakıyorlar.
Erdoğan'dan bütçe mesajı

Erdoğan'dan bütçe mesajı

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti.
2020 bütçesi <br>kabul edildi

2020 bütçesi
kabul edildi

AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.
DHKP/C'nin üst düzey <br>sorumlusu yakalandı

DHKP/C'nin üst düzey
sorumlusu yakalandı

​5 farklı soruşturmadan aranması bulunuyordu.
Yaptırımlar <br>motive eder

Yaptırımlar
motive eder

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye tepki.
Millilere <br>skandal ceza

Millilere
skandal ceza

​Asker selamı verenleri açıklayıp ceza verdiler.
Düşmanı taşla <br>kovalayan şehit

Düşmanı taşla
kovalayan şehit

Er Mustafa'nın hikayesi ​104 yıl sonra anlatıldı.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre il merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 11, Bitlis’te 6, Hakkari’de 11 ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir.
Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz
Gündem

Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan aileleri aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit ailesi ve gazilerin de bulunduğu toplumun her kesiminden çok sayıda kişi ziyaret etti. Annelerden Süheyla Demir "Destek oldukça daha da güçleniyoruz. İstiyoruz ki herkes destek versin, evlatlarımızı o zalimlerin elinden hep birlikte alalım" dedi. Songül Altıntaş"El birliğiyle bu işi çözeceğiz. PKK'yı bitireceğiz, evlatlarımızı alacağız" diye konuştu. Baba Süleyman Aydın "Bize destek veren Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL
Gündem

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.