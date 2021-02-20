Faizsiz ev yasasına tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin, düzenleme yapın” diyerek direktif verdiği faizsiz sistemle ev sahibi olma yöntemi yasal zemine oturtuluyor. Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasa çalışmasına geçtiğimiz yıl faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye genelinde 23 bin 616 ev ve araç teslimatı gerçekleştiren sektörün önde gelen şirketi Eminevim’den de tam destek geldi.

Elbirliği sistemin kurucusu Eminevim, uzun süredir sektörün yasal zemininin oluşturulmasına dönük başvurularda bulunuyordu. Şirketin kurucusu merhum Emin Üstün de her fırsatta yaptığı açıklamada sektörün BDDK denetiminde olması gerektiğini söylüyordu. Biz de bu hafta yasa çalışmaları ile ilgili nabız yoklamak için Emin Grup’un kapısını çaldık. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün ile yaptığımız söyleşide Üstün, hazırlanan taslağın sektörde güveni perçinleyeceğini söyledi.

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M. Musab Üstün

SUİSTİMALLER ÖNLENECEK

Tasarruf finansman şirketleri, ilk kez 1991’de faaliyete başladı. Sayıları da son iki yılda hızla arttı. Ancak henüz yeni şirketlerde batık oluşturacak ve sistemde güveni zedeleyecek suistimaller yaşanmadı. İşte yasa tam da bu nedenle daha bir önem taşıyor. Yasanın ileride yaşanabilecek suistimallerin önüne geçmesi açısından koruyucu hekimlik görevi üstlenmesi bekleniyor. M. Musab Üstün de hızlı artışın kontrol altına alınması ve oluşabilecek suistimallere karşı sistemin korunması için yasal düzenlemeye olan ihtiyacın arttığını aktardı. Üstün, “Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin benzerlerinin git gide artmaya başlamasıyla ülkemizde hizmet veren firma sayısı son iki yılda 40’ı aştı. Görüldüğü gibi bu hızlı artışın kontrol altına alınması ve oluşabilecek suistimallere karşı sistemin korunması için yasal düzenlemeye olan ihtiyacın arttığını söyleyebilirim. Yapılacak yasal düzenleme ile sistemin özü korunarak kendi temelinden çok uzaklaşmadan sistemin uygulanmasıyla hem yaşanabilecek suistimallerin önüne geçilebilir hem de daha geniş bir kitlenin sistemden istifade edebilmesi sağlanabilir” diye konuştu.

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GÜÇLÜ OLAN KALIR

Yasa ile şirketlerin asgari sermayesi en az 100 milyon lira olacak. Şirketlerden kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi istenecek. İhlaller durumunda hapis dahil çeşitli cezai uygulamalar da düzenlemenin içerisinde yer alıyor. Şirketlere uyum için de 6 aylık bir geçiş süreci tanınacak. Üstün, “Bu bakımdan Eminevim olarak bizim olumlu bulduğumuz ve olumlu değerlendirdiğimiz bir düzenleme diyebiliriz. Düzenlemenin sektörde hizmet veren kuruluşları disipline edeceğine inanıyoruz. Sektörde güçlü bir sermayesi olan, kendini kanıtlamış, sunmuş olduğu hizmetle ülkesine değer katan şirketlerin yasal güvence ile yoluna devam edebilmesi sağlanacaktır” dedi.

100 BİN KONUT SATIŞI MÜMKÜN

Yasal düzenlemenin hayata geçmesiyle konut satışlarının ve satışlara bağlı olarak ülke ekonomisine sağlanan ekonomik katkıların artacağını ifade eden Üstün, şunları söyledi: “Düzenlemenin hayata geçmesiyle konut ve otomobil satışlarının belirli bir stabilizasyona oturacağını söyleyebilirim. Mevcut durumda Eminevim olarak yılda 25 bine yakın ev ve araç satışına vesile oluyoruz. Hayata geçecek düzenleme ile bu satışları yılda 25-30 binlerden 2-3 yıllık periyodlar içinde 100 binlere çıkarabilmek mümkün. Yıllık 5 milyar lira düzeyindeki ekonomik katkıyı da 25-30 milyar liraya çıkarabiliriz. Daha fazla kişi ev sahibi olur.”