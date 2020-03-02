Filolar hibrite hücum ediyor

Avrupa’nın ardından Türkiye’de de satışa çıkan olan yeni Toyota Corolla Hatchback (HB) benzinli ve hibrit modelin tanıtımı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt toplantıda sektörü ve markanın gelecek vizyonunu değerlendirdi.

SİPARİŞ VAR ARAÇ YOK

Piyasadaki araç sıkıntısına değinen Bozkurt, “Bu yıl daha yılın başındayız 16 bin adet yazılı siparişimiz var elimizde Toyota Corolla Sedan için. Bunun yaklaşık 10 bini hibrit modeller. Şu anda alabildiğimiz adet 26-27 bin civarında. Bunun üzerine bugün itibarıyla 16 bin daha bugün olsa yarın satabileceğimiz sipariş var elimizde. Bu yıl sonuna kadar ilave bir hibrit siparişi daha alma ihtimalimiz çok zayıf. Filo firmaları şu anda inanılmaz bir hızla hibrite dönüyorlar ve çok yüksek talep var. Corolla’nın benzinli versiyonuna da talep yüksek” şeklinde konuştu.

2. EL FİYATLARI NORMALLEŞTİ

Artan ikinci el satışlarının sıfır araç satışlarına engel olmayacağını belirten Bozkurt, şunları kaydetti: “Birinci el şu anda elimizde daha fazla araç olsa, sadece bir model için söyledim 16 bin adet olsa yarın sabah müşterisi hazır. İkinci elle ilgili şöyle bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Son 1 yılda çok ilginç bir fotoğraf oluşmuştu. Dövizden dolayı sıfır fiyatları yükseldi bir yere geldi ama ikinci el fiyatları bir yerde kaldı. Bu fiyat farkı yaklaşık 1 yıl sürdü. Bundan dolayı aracını satıp sıfır araç almadı tüketici. Böyle kalınca da

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bu yeni normalmiş gibi algılanıyor ama değil aslında. Tarihte hep şu olmuştur, birinci el fiyatı neyse ikinci elin bir konumu vardır orada durmak zorundadır.”

ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ

Bozkurt, sektördeki ÖTV indirimi beklentisiyle ilgili ise “Kişisel fikrimi sorarsanız ÖTV indirimi beklemiyoruz, hurda teşviki beklemiyoruz. Çok net bir bilgi olarak bizdeki bilgi bu. Çünkü devletin ÖTV indiriminde çok ciddi kaybı oluyor. Faiz kampanyasıyla bekleyen talebi satışa dönüştürüp vergisini tam almak istiyor bence devlet” şeklinde cevap verdi.

YENİ COROLLA İNDİRİMLİ GELDİ

Corolla Hatchback, 157 bin 900 liradan başlayan, Toyota’nın hibrit ürün gamını tamamlayan Corolla Hatchback Hybrid ise 193 bin 300 liradan başlayan fiyatlara satışa sunuldu. Sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan ve Auris’ten dönüştürülen yeni modeli Corolla Hatchback için lansmana özel söz konusu fiyatlar mart ayı sonuna kadar geçerli olacak. Bozkurt, “2020 yılında ilk etapta yüzde 50’den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1050 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Avrupa’da en çok satılan model olması nedeniyle ne kadar alabilirsek diye bakıyoruz. Şu anda bu yıl için bize teyit edilmiş rakam 1000 küsür seviyesinde. Pazarın ihtiyacının çok altında görüyoruz” diye konuştu. Corolla Hatchback 116 beygirlik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile yer alıyor.