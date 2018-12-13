Fintur hisselerini devrediyor

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, satış işleminin bedelinin, yaklaşık 350 milyon avro olmasının öngörüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Hisse devrinin, Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell'in Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir" denildi.
TARİH OCAK 2019
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Ocak 2019'da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile net borç/FAVÖK oranımızın 1,5x seviyesinin altına inmesini ve sınırlı döviz açık pozisyonumuzun fazlaya dönüşmesini öngörüyoruz" dedi.
- ‘Dijital servislere odaklanma amacıyla satıyoruz’
- Kaan Terzioğlu, şirketin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda attıkları önemli bir adımı duyurduklarını belirtti. Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan, azınlık hissedarı oldukları Fintur’un devri konusunda, öncelikle Kcell’in Fintur tarafından satışının gerçekleştiği bilgisini de paylaştı.