Fintur hisselerini devrediyor

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, satış işleminin bedelinin, yaklaşık 350 milyon avro olmasının öngörüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Hisse devrinin, Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell'in Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir" denildi.

TARİH OCAK 2019

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Ocak 2019'da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile net borç/FAVÖK oranımızın 1,5x seviyesinin altına inmesini ve sınırlı döviz açık pozisyonumuzun fazlaya dönüşmesini öngörüyoruz" dedi.