Fire atıklarından çevreci kumaş üretiyor

Antalya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Fabalgo Tekstil, atıkları geri dönüştürerek çevre dostu kumaş elde ediyor. Ürettikleri geri dönüşümlü çevre dostu kumaşlarla sürdürülebilir tekstil amaçlıyor.

Türkiye’de recycled kumaş üretiminde ilk 5’te yer alan firma, ürünlerinin yüzde seksenini yurt dışına ihraç ediyor. Fabalgo Tekstil A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, tamamen atıklardan üretilen recycled kumaş hakkında tüm merak edilenleri ayrıntılarıyla anlattı.

Fabalgo Tekstil A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan

Kayahan, “Fabalgo Tesktil olarak tüm tekstil ve pet şişe atıklarını geri dönüştürerek kumaş haline getiriyoruz. Pamuk, akrilik, yün, viskon ve polyester gibi ürünlerden giyim ürünü üreten işletmelerin fire atıklarını işlemlerden geçirip sınıflara ayırarak tekrar pamuğa dönüştürüyoruz. Daha sonra yine işlemlere tabi tutarak elde ettiğimiz pamuğu iplik haline getiriyoruz. Ardından bu ipliklerden kendi işletmemiz içerisinde hazır giyimde kullanılmak üzere kumaş üretiyoruz. Ürettiğimiz kumaşlar daha sonra konfeksiyonlarda yeniden hazır giyim için kullanılıyor. Nitekim pet şişe atıkları, önce granül daha sonra işlemlerden geçirilerek polyester haline getiriliyor” dedi.

“Daha az atık, daha temiz bir dünya amaçlıyoruz”

Recycled kumaş üretiminin hem sosyal hem ekonomik boyutu olduğunu kaydeden Kayahan, “Sosyal boyutu çevre dostu, atıkların geri dönüşümünden sağladığımız kumaşlar üretmemiz. Bir nevi çevreyi korumamız ve atıklardan temizlememiz. Pamuğun yetiştirilme zorluğu göz önüne alınarak var olan kaynakları tekrar değerlendiriyoruz. Bir bakıma atıkların geri dönüşümü sayesinde doğal kaynakları korumuş, atık miktarını azaltmış, enerji tasarrufu yaparak ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz. Atık elyaf, plastik gibi ürünlerden geri dönüştürme yöntemiyle elde edilen recycled kumaşların en büyük özelliği daha önce belirttiğim gibi daha çevreci bir yapıya sahip olmasıdır. Çünkü tamamen atıklardan üretiliyor. Bununla amaçladığımız şey ise daha az atık, daha temiz bir dünya.” şeklinde konuştu.

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Kayahan, “Ekonomik boyutu ise, pazardaki büyük bir boşluk, güçlü talep ve markalaşmış firmaların çok az olması. Bu ikisini harmanladığımızda doğaya duyduğumuz sevgi ve saygıyı işimizle birleştirmek bizi ekstra mutlu etmekte.” ifadelerini kullandı.

Kayahan, recycled kumaşın ipeğin alternatifi haline gelebileceğini söyleyerek, “Ancak ipek apayrı bir müşteri grubuna hitap eden ‘fantezi’ diye adlandırdığımız iplik tipidir. Ama önümüzdeki süreçte diğer kumaş üretimine doğrudan etkisi olacağından eminiz. Ama asıl olan şey çevreye kattığımız değer ve faydadır. Recycled üretim sanıldığı kadar kolay değil. Sistemin onlarca ayağı ve yüzlerce değişkeni var. Tarladaki tohumdan fidenin oluşumuna, hangi illerde hangi tesislerde hangi işlemlerden geçtiğine dair tüm bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Bu ağ içinde oluşan zincirin bir halkasındaki eksiklik üretimin kalite ve kapasitesini doğrudan etkilemektedir” dedi.

Recycled kumaşlar diğer kumaşlara göre daha ekonomik!

Recycled kumaşların diğer kumaşlardan fiyat olarak daha ucuz olduğunun altını çizen Fabalgo Tekstil A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, “Recycled kumaşı atıklardan ürettiğimiz için kumaş maliyetlerini daha aşağıya çekebiliyoruz. Zaten recycled kumaş üretmemizin amaçlarından biri de enerji tasarrufu sağlayarak ekonomiye katlı sağlamak.” dedi.

Çevreci kumaş üretmeye başladıktan sonra çalışanlardan tedarikçilere kadar herkesin daha duyarlı ve daha bilinçli davrandığını kaydeden Celalettin Kayahan şunları söyledi:

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“Bir bakıma dünyanın çöpten arınmasına yardımcı oluyoruz. Ve bu işlemleri yaparken çevreye en ufak zarar vermiyoruz. Bu bilinci hisseden herkesten övgüler alıyoruz ve bu bizi daha da kamçılıyor. Üretimimizin yüzde seksenini ihraç ediyoruz. Yurt içinde de müşterilerimiz var. Fakat misyonumuz ülkemizin adını yurt dışında firmamızla temsil etmek ve yaptığımız işte öncü olmak. Gelecek hedefimiz full entegre bir tesis olup her şeyi elyaftan pamuğa, pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa kadar kendi bünyemizde üretip, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da ve dünyada sektörün en güçlü firması olmak istiyoruz.”