Fırıncının ekmek üretimi değişti

Ekmekte de yeni dönem yarından itibaren başlayacak. Başta ekmek israfının önlenmesine katkı sağlamak, sektörden ve özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlardan gelen daha düşük gramajlı ekmek taleplerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de yıl başından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, fırıncılar ekmeği 200 gramdan başlayarak, 10'ar gramlık artırımlarla üretilebilecek.

Dondurulmuş hamur teknolojisiyle üretilen ekmeklerde katkı maddeleri, unun tipi, ağırlık kontrolü, tuz miktarı gibi konularda da yeni kurallar uygulamaya girecek.

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