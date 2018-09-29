Ekonomi Fırtına vurdu fiyatı 20 TLye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi tezgahlarda 20 TL’yi gördü

Fırtına vurdu fiyatı 20 TL'ye çıktı

Karadeniz’de etkili olan fırtınayla birlikte balıkçıların denize açılamaması nedeniyle Akçakoca’da balık tezgahlarında hamsinin kilosu 20 TL’ye yükseldi

Haber Merkezi IHA
Karadeniz'deki fırtına balık fiyatlarına yansıdı.
Karadeniz'deki fırtına balık fiyatlarına yansıdı.

Önceki gün Karadeniz’de etkili olan fırtına Batı Karadeniz kıyı bölgesinde yer alan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tezgahlara yansıdı.

Fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamazken, tezgahtaki balık fiyatlarında artış yaşandı. Balık miktarı ve çeşitliliğinde hava şartlarına bağlı azalma nedeniyle tezgahları süsleyen hamsinin kilosu 20 TL’ye kadar yükseldi. Balıkçılar, fırtına sebebiyle avlanamadıklarını belirterek balık fiyatlarındaki artışın hava şartlarına bağlı olduğunu söyledi.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: hamsi 20, palamut 10-13, çupra 15, levrek 15 ve kefal 15 TL.

Mehmetçiğe 'mayın avcısı' geliyor
EKONOMİ
Mehmetçiğe 'mayın avcısı' geliyor

'Cep'te büyük indirim
EKONOMİ
'Cep'te büyük indirim

'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.
Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldıza boyadı.
'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.
Örgüt dışından evlenenlere tehdit

Örgüt dışından evlenenlere tehdit

FETÖ'nün yaptıkları tek tek ortaya çıktı.
Bizim için geçersiz o

Bizim için geçersiz o

​Bakanlık tehlikeli, onlar ise tehlikesiz diyor.

25 yaşında 4 üniversite 5 bölüm

25 yaşında 4 üniversite 5 bölüm

​Alkışlar Şanlıurfa Siverekli Yunus Yeşiltaş için.

Mayın avcısı geliyor

Mayın avcısı geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimat yapılacak.
Anneye son bakış

Anneye son bakış

Fuat Oktay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.
İttifakı konuşacaklar

İttifakı konuşacaklar

​MHP'nin seçim stratejisi kampı Ankara'da başladı.

Kahvaltıda buluştular

Kahvaltıda buluştular

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden samimi kareler.
Ameliyat edilecek

Ameliyat edilecek

​Porto maçı öncesi Galatasaray'da büyük şok.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.