Ekonomi Galericilere iş yeri şartlarına uyum için ek süre tanındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Galericilere iş yeri şartlarına uyum için ek süre tanındı

İkinci el taşıt satışı yapan işletmelerin, iş yerlerinin en az 100 metrekare olması ve konut altında bulunmaması gibi şartları içeren düzenlemeye uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışı yapan işletmelerin, iş yerlerinin en az 100 metrekare olması ve konut altında bulunmaması gibi şartları içeren düzenlemeye uyum süresini yıl sonuna kadar uzattı.

  • Ticaret Bakanlığının "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Şubat 2018’de yapılan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler ile galericiler sitesi gibi içinde ikinci el taşıt satışı yapılan toplu iş yerlerine getirilen şartlara uyum sağlamaları için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmişti.

Söz konusu düzenlemeden bu yana geçen süre içerisinde işletme ve toplu iş yerlerinin büyük bir kısmı yönetmelikte öngörülen şartlara uyum sağlayamadığından, Ticaret Bakanlığınca ticari hayatın sekteye uğramaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yeni yönetmelik değişikliği ile işletme ve toplu iş yerlerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilave uyum süresi tanındı.

Galericilere metrekare şartı

Söz konusu düzenleme ikinci el otomobil satışı yapan işletmeler için, iş yerinin en az 100 metrekare genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde olması, konut altında bulunmaması, temsile yetkili kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gibi şartları zorunlu kılıyor.

Ayrıca, bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan en az 30 işletme veya en az 50 çalışanı bulunan iş yerleri için de çalışanlar ve ziyaretçilere yönelik yönetim odası, ibadet yeri, çalışan ve ziyaretçiler için beslenme ve dinleme alanı, ortak kullanım alanlarının engellilere uygun olarak tasarlanması, otopark şartı, sağlık odası ve en az 1 sağlık personeli istihdam şartı bulunuyor.

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