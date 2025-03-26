Gana 2022'de altın kaçakçılığı nedeniyle 1,2 milyar dolar kaybetti

Forson, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 2022'te altın kaçakçılığı nedeniyle yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir kaybına uğradığını kaydetti.

Bakan Forson, "Ekonomik krizimizin zirve yaptığı 2022 yılında, yaklaşık 60 ton altın yasa dışı yollarla Gana'dan çıkarıldı. Bu kaçakçılık, ülkemizi önemli döviz ve devlet gelirinden mahrum bıraktı. Eğer bu servet ekonomimizde kalsaydı, etkisini hayal edin." ifadelerini kullandı.

Forson, bu kapsamda, Gana Altın Kurulu (GoldBod) adında yeni bir düzenleyici kurumun kurulacağını ifade etti. Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en çok altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.