Geleceği finansla inşa edecekler

Sigorta sektörü şirketlerinden Allianz Türkiye, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmak için uzun soluklu ve kapsayıcı bir eğitim seferberliği başlattı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Finansla Gelecek Projesi'nin ülke genelinde hem fiziksel hem de çevrim içi eğitimlerle 10 bin gence ulaşması planlanıyor. Projenin lansmanı İstasyon Gaziantep’te gerçekleştirildi.
EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN ÖNCELİK
Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, İstasyon Gaziantep’te eğitimlerin düzenlendiği sınıfı ziyaret etti. UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar da konuklar arasında yer aldı. Finansal okuryazarlığın sadece kişisel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına ve piyasaların istikrarlı kalmasına yardımcı olan makroekonomik bir öncelik olduğunu belirten Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, "Finansla Gelecek Projesi ile gençlerin yetkinliklerini artırmayı ve bireysel refah ile ekonomik dayanıklılık açısından ölçülebilir, kalıcı bir etki oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunduklarını vurguladı. Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise şunları kaydetti: "Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 31 gönüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık. Amacımız bir yıl içinde 10 bin gence erişmek. Eğitimlerin yanı sıra FINHACK, finansal koçluk programları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği, sürdürülebilir bir finansal ekosistem inşa ediyoruz."
İstanbul'daki yurtlarda kurslar başlıyor
- Finansla Gelecek Projesi, ilk etapta 15–24 yaş aralığındaki gençleri odağına alıyor. Gönüllü eğitmenler, 81 ilde okullarda ve Habitat Derneği’nin topluluk merkezlerinde öğrencilere tecrübelerini aktaracaklar. Yüz yüze yapılacak eğitimlerin yanı sıra program, çevrimiçi de desteklenecek. Eğitim programını tamamlayan katılımcılar, dijital katılım belgesi almaya hak kazanacak. Proje kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığıyla eğitimlerin İstanbul’daki tüm gençlik yurtlarında uygulanması, ardından da ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.