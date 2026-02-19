Geleceği finansla inşa edecekler

Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, İstasyon Gaziantep’te eğitimlerin düzenlendiği sınıfı ziyaret etti. UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar da konuklar arasında yer aldı. Finansal okuryazarlığın sadece kişisel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına ve piyasaların istikrarlı kalmasına yardımcı olan makroekonomik bir öncelik olduğunu belirten Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, "Finansla Gelecek Projesi ile gençlerin yetkinliklerini artırmayı ve bireysel refah ile ekonomik dayanıklılık açısından ölçülebilir, kalıcı bir etki oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunduklarını vurguladı. Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise şunları kaydetti: "Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 31 gönüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık. Amacımız bir yıl içinde 10 bin gence erişmek. Eğitimlerin yanı sıra FINHACK, finansal koçluk programları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği, sürdürülebilir bir finansal ekosistem inşa ediyoruz."