MASAK tarafından hazırlanan “Gelecek Hesaplarınızı Yakmayın” başlıklı uyarı afişleri üniversitelere gönderildi. Yükseköğretim Kurulu, “Son dönemde özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği, kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği” yönünde şikâyetler gelmesi üzerine MASAK ile iş birliğine giderek, mağduriyet yaşamamaları için öğrencileri uyardı.





LİNKİ KOPYALAYIP AÇIN

YÖK, öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı uzmanlarından görüş alarak, video hazırladı. Videoda, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, öğrencilerin hesaplarının kötü niyetli kişilerce farklı yöntemlerle kullanılabileceğine işaret etti. Tezcan, “Özellikle gelen mailin hakikaten beklediğiniz yerden geldiğine eminseniz bile oraya basmak yerine bu bağlantıyı kendi tarayıcınıza da yazabilirsiniz. Öğrencilerin banka hesaplarını hiçbir zaman tanımadığı insanların kullanmasına izin vermemesi gerekiyor” uyarısında bulundu.





SUÇA ARACILIK ETMEYİN

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin de “Öğrencilerin hesaplarını kesinlikle ve kesinlikle kendi kullanımları haricinde yakın dahi olsa arkadaşlarına vermemesi lazım ki dolandırıcılığın veya başka bir suçun para transferine aracılık etmesin.” dedi.



