Gelin birlikte üretelim

Fıstık başta olmak üzere Zivzik Narı, balı ve bıttımı daha birçok kendine has ürünleriyle adını duyuran Siirt’in, ekonomisine katkı sağlamak ve istihdamı arttırmak için Türkiye’nin dört bir yerine dağılan Siirtli iş insanları önemli bir adım attı. Siirt’e bir çıkarma yaparak, şehrin kalkınmasına destek olmak için aynı masa etrafında toplanan iş insanları, burada eğitimden sağlığa, yeni yatırımlara kadar birçok konuyu etraflıca konuştu. Yatırımlarını doğdukları topraklara kaydırarak, bölgenin ekonomisine uygun yeni projelere imza atmayı planlıyorlar. Siirt Valiliği ile ortak hareket dahilinde bu adımı gerçekleştirmeyi planlayan iş insanlarının çağrısı ‘Hep birlikte büyümek ve katma değer sağlamak’. Böylelikle bölge insanının daha çok değer üretip, üretilen markaları önce ülke pazarına daha sonrada dünya pazarında sunulacak.

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Hüseyin Öktem

YATIRIMCI TEŞVİK EDİLMELİ

Partner Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öktem, birkaç proje dışında uzun yıllardır Siirt’e ciddi bir yatırım hamlesi olmadığını ve sürekli kan kaybettiğini söyledi. Batman ve Şırnak’ın da Siirt’ten ayrılmasıyla gelir dağılımının başka bir yere kaydığını belirten Öktem, şehrin göç vermeye devam ettiğini vurguladı. Öktem, “Ayakları yere basan belli bir fizibilite kendi kendine ayakta durabilen projeler oluşturmak gerekir. Ancak bu Siirt’te tek başına özel sektörün kendi kararıyla yapabileceği bir iş değil. Burada mutlaka devletimizin yatırımcıyı teşvik ederek, onunla birlikte yürümesi gerekiyor. Ancak o zaman başarılı olabilir” dedi. Tecrübe alanlarının fabrika ve sanayi tesisleri kurmak üzere olduğunu anlatan Öktem, “Siirt’e işsizlik yüzde 30’un üzerinde. Buraya birçok fabrika açılması lazım. Genç nüfusa iş vermemiz lazım. Küçük bir iki tane fabrikanın açılmasıyla bu iş olmaz. Katma değerli ürünler yapmak gerekiyor” diye konuştu.

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TOPYEKÜN BİR HAREKET ŞART

'Siirt’i kalkındırmak için neler yapabiliriz?' diye kafa yorduklarını dile getiren Öktem, şehrin yerel imkanlarıyla ithal malzeme kullanmadan esas üretimi buraya bağlı olan, üretim ağı kurmanın önemine değindi. Bal, fıstık ve hayvancılık bunlar üzerinde yoğunlaşarak bu konular üzerinde çalışılacağını söyleyen Öktem, “Topyekün bir hareket gerekiyor. Bunu birkaç adım öteye taşımak isteyen Siirt Valimiz var. Valimizin vereceği destekle önümüzdeki yıllarda, yatırımlar gerçekleşebilir. Onların pozitif bakıyor olması, yatırımcılara da son derece, ciddi güç, heyecan, destek vermiş olacak. Bununla ilgili yaptığımız sunumda 7 kişilik bir komite kuracağız. Valimizin ön göreceği iki kişi olacak. 5 kişi de özel teşebbüsten olacak. 3 ay içinde fizibiliteleri yapmaya çalışacağız. Sonra, yine burada yapacağımız bir toplantıyla, projelerin sayısını aza indirip onların üzerinde çalışacağız. Toplam 7 aylık, bir sürede yol haritamız ortaya çıkmış olacak” dedi.

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Metin Canpolat

İSTİHDAMA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticilik yapan Metin Canpolat da, ülkenin istihdamına destek vermek için yola çıktıklarını anlatarak, insanların burada para kazandığını, ancak lojistik ve enerji maliyetleri yüksek olduğu için başka şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını aktardı. Siirt’e ait ürünlerden bahseden Canpolat, Zivzik narı Siirt toprağı dışında başka hiçbir yerde yetişmiyor. Eruh’ta şal şepik kumaşı var. Bu kumaş, yazın serin tutuyor, kışın ise soğuktan koruyor. Dünyada ilk üç kumaştan biri içerisine giriyor. Üretimi çok az bununla ilgili orta vadede çok ciddi yatırımcılarımız var. Siirt’in yöresel ürünlerinin iç pazardan çok, dış pazarda hareket görmesi için, yurt dışı ayağının kurumsal bir kimlik ve yapı ile hareket edilerek orta vadede istihdama ve yabancı yatırımcıların global pazara erişilmesine olanak sağlayacak. Bu anlamda global bir şirketin yöneticisi olarak yöresel ürünlerimizin dış pazarda yer alabilmesine her anlamda destek vereceğim. Eğitime de ciddi anlamda önem vermemiz gerekiyor. Nitelikli eğitim alalım ki yeni inovasyonlarla ülkenin kalkınma hamlesine destek verelim. Her anlamda bilimsel ekiplerle çalışacağız. Üniversitelerle iş birliklerimiz devam edecek” dedi.

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HEMŞEHRİLERE YATIRIM İÇİN ÇAĞRI

Bahçeşehir Okulları Siirt Kampüsü Kurucusu Nurettin Aydın ise, şu çağrıda bulunuyor: “Siirt’e gelip, herkes bir ucundan tutarsa, burayı canlandırabiliriz. Bir Batman, Diyarbakır olmamamız için sebep yok. Siirt 6’ncı bölge olması nedeniyle, devletin verdiği güzel teşvikler var. 6’ncı bölgede yatırım yapmak büyük bir fırsat. Her sektörde ticaretle uğraşan çok güçlü hemşehrilerimiz var. Siirtliler gelip buraya yatırım yaparsa, hiç kimse zarar da etmez. Özellikle Ortadoğu pazarına . Siirtli hemşehrilerimiz gelirse, yabancı da sonra gelir. Havalimanımıza malesef hava muhalefeti nedeniyle kışın hemen hemen haftanın 3-4 günü sisten dolayı uçak inmiyor. Havalimanımız aktif olarak çalışırsa Siirt’in büyümesi iki katına çıkar. 80 kilometrelik Siirt-Batman arası yolun 40 kilometresi hala bitmedi. Türkiye yollarda çığır açan bir ülke. Bu yolumuz bittiği zaman, havalimanı da aktif bir şekilde çalıştığında, Siirt’in önünü kimse kesemez. Burası hem inanç hem de yamaç turizminin yapıldığı önemli bir yer.”