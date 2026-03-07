Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Gıda fiyatlarının artışının önüne geçmek için yeni önlem

Gıda fiyatlarının artışının önüne geçmek için yeni önlem

09:297/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı.
Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı.

Ticaret Bakanlığı, "bölgedeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak, tarım sektöründe üreticilerin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergilerinin sıfırlandığını" bildirdi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerinde ve tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının gözetilmesinin amaçlandığı bildirildi.

GIDA FİYATLARINDA FİYAT ARTIŞLARINI ÖNLEMEK İÇİN VERGİ DÜZENLEMESİ

Bu doğrultuda başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarının kullanıldığına ve gerekli tedbirlerin zamanlıca alındığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

#gübre
#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
#üre
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete 7 Mart atama ve görevden alma kararları