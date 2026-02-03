Global Arnavut İş İnsanları Ekonomi Zirvesi İstanbul'da düzenlendi

Global Arnavut İş İnsanları Birliği, İstanbul’da gerçekleştirdiği Ekonomi Zirvesi ile siyaset ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede, Türkiye ve Balkanlar arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güçlü mesajlar verildi.

Ekonomik iş birliğini büyütecek buluşma

Zirveye; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Global Arnavut İş İnsanları Genel Başkanı Ömer Nura, Global Arnavut İş İnsanları Türkiye Başkanı Muhammed Şerifi ile Karadağ Edirne Fahri Konsolosu ve iş insanı Naser Alim’in yanı sıra Türkiye, Avrupa ve Balkanlar’dan yüzlerce iş adamı katıldı. Katılımcılar, kültürel bağları güçlendirmek ve ekonomik iş birliğini büyütmek amacıyla İstanbul’da buluştu.

"Adil bir ticaret düzeni için ortak hareket edilmeli"

Potansiyeli 150 milyar doları aşan ve 300’den fazla iş adamının yer aldığı zirvede, küresel gelişmeler ışığında ticaret stratejilerindeki değişim ele alındı. Adil bir ticaret düzeni için ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulanırken, Türkiye ile Balkanlar arasındaki ticaret hacminin karşılıklı olarak yeni rekorlara ulaşmasının önemi dile getirildi.

"Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor"

Zirvenin gala yemeğinde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, 2002 yılında 35 milyar dolar olan ihracatın bugün 273 milyar dolara ulaştığını söyledi. Gürcan, Balkan ülkeleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmaları ve yatırımların karşılıklı teşvik edilmesinin ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

"Zirve her alanda köprü görevi görüyor"

Global Arnavut İş İnsanları Türkiye Başkanı Muhammed Şerifi ise zirvenin her alanda bir köprü görevi gördüğünü belirterek, 150 milyar dolarlık ekonomik güce sahip bir birlikten söz ettiklerini söyledi. Şerifi, amaçlarının ticari ilişkilerle birlikte kültürel bağları da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

İş adamlarına 'Balkanlar'a yatırım' daveti

Karadağ Edirne Fahri Konsolosu Naser Alim de Balkan coğrafyasının yatırım açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, düşük vergi oranları ve stratejik konumuyla bölgenin Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Alim, tüm iş adamlarını Balkanlar’a yatırım yapmaya davet etti.