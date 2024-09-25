Global Liderler Zirvesi 'Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek' temasıyla dünyaca ünlü konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti

İş dünyasının önde gelen guruları, 100’ün üzerinde lider konuşmacı ve düşünce liderinin bir araya geldiği Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi 2024, 18 Eylül’de Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın açılış konuşması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmasının ardından iki günlük konuşma oturumları, paneller ve birbirinden özel içeriklerle dolu bir program ile gerçekleşti. “Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek” teması kapsamında bu yıl ilk kez Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşen etkinlik süresince farklı sektörlerden iş dünyasının üst düzey yöneticileri gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için yapılması gereken aksiyon planlarını ele aldı. Dev zirvenin ikinci gününde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye’nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi” konulu video mesajı ile katıldı.

Zirvede açılış konuşmasını yapan Bolat, iş dünyası temsilcilerine ve katılımcılarına ithafen, “Yapay zeka teknolojilerinin risklerinin azaltılması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Zirvede ilk gün öğleden sonra oturumlarının açılış konuşması için video mesaj gönderen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, “Türkiye, güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, her geçen gün daha da büyüyen girişimcilik ekosistemiyle, insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumdadır.” dedi.

İş dünyasının önde gelen aktörlerini bir araya getiren zirveye video mesajla katılan Kacır, "Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon odaklı yaklaşımlarla sosyal hayattan iş dünyasına, üretim modellerinden tüketici davranışlarına tüm alanlarda değer üretiminin yeniden şekillendiğini kaydediyoruz.” diye konuştu.

"Yapay zeka teknolojilerinin risklerinin azaltılması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz"

Yapay zeka teknolojisinin ne kadar gelişeceğinin öngörülemeyeceğini aktaran Bolat, ’’Yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki 10-15 yıl içinde nereye evrilebileceğini bugünden görme imkanımız yok. Muhtemelen fayda ve fırsatların yanında pek çok soru işareti de beraberinde geliyor. Bu teknolojinin insanlığı tedirgin etmesi kaçınılmazdır. Hukuki güvenlikle ilgili riskler yanında bazı sosyal sorunlara da yol açma ihtimali göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Yapay zekâ çağı, fırsatlarla ve sorumluluklarla doludur. Ticaret Bakanlığı olarak, hem yeşil mutabakata uyum hem de yapay zekâ teknolojilerinin risklerinin azaltılması noktasında sorumluluk almaya ve var gücümüzle çalışmaya hazırız’’ ifadelerini kullandı.

Dünya gündeminin bir diğer önemli konusunun da sürdürülebilirlik olduğunu dile getiren Bolat, ’’Sürdürülebilirlik, genellikle gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak olarak tanımlanmaktadır. Kaynakların sınırlı olduğunun farkında olmak ve kaynakların gelecek nesiller üzerindeki etkilerini hesaba katmak sürdürülebilirliğin esasıdır. İklim değişikliği, kuraklık, eşitsizlik ve açlık gibi insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların çoğu, ancak küresel düzeyde ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek çözülebilir’’ şeklinde konuştu.

Zirvenin ikinci gününde iş dünyası temsilcilerine mesaj gönderen Şimşek, “Türkiye’nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi” adlı konuşmasında, Orta Vadeli Program’ı (OVP) ve dezenflasyon sürecini anlattı. Şimşek, “Bildiğiniz gibi Orta Vadeli Programımızın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır ama sürdürülebilir yüksek büyüme için bizim mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım, mali disiplini yeniden tesis etmemiz lazım. Sürdürülebilir cari açık yine olmazsa olmazlardan ama en kritik olanı yapısal dönüşümdür. Çünkü yapısal dönüşümle biz rekabet gücümüzü artıracağız. Verimliliği artırarak refah seviyemizi yükselteceğiz" dedi.

Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sorumluluk alanında dünyanın önde gelen isimlerinden “Sürdürülebilirliğin Babası” olarak anılan Volans Kurucusu ve İş Geliştirme Başkanı John Elkington ise dev zirvenin baş konuşmacıları arasında yer aldı. Sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sorumluluk alanında dünya çapında tanınan Elkington, işletmelerin başarılarını sadece konusundaki tecrübeleri ile Global Liderler Zirvesi 2024’e değer kattı.

Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi 2024’de John Elkington’ın yanı sıra dünyaca ünlü Jeopolitik Stratejist ve Siyaset Bilimci Dr. George Friedman;, “Vizyoner Liderliğin da Vinci’si” olarak adlandırılan, Thinkers 50 üyesi, dünyaca ünlü konuşmacı, yazar, Vizyon ve Vizyoner Liderlik Gurusu Dr. Oleg Konovalov’ı da yer aldı. New York Times’ın en çok okunan yazarlarından Dr.George Friedman da yer alan isimler arasındaydı.

"Global Liderler Zirvesi önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek"

Zirvede açılış konuşmasını yapan KREA M.I.C.E CEO ve Global Liderler Zirve Başkanı Seda Mızraklı Ferik, "Yapay zeka ve sürdürülebilirlik konusu bu yıl ilkini düzenlediğimiz zirvenin ana teması. Zirveye yoğun bir katılım oldu, yurt içi ve yurt dışından uzman isimler katıldı. Bu zirvenin en önemli amacı Türk iş dünyasıyla yabancı iş insanlarını bir araya getirmekti. Global Liderler Zirvesi’nin önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edeceğini umuyoruz’’ dedi. Ferik, ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek ve Ekonomik Büyüme İçin İş Dünyasının Eylem Planı’ ile ilgili sunum gerçekleştirdi.